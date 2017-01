Você está: Notícias

Música

Eduardo Costa e Leonardo apresentam o "Cabaré 2" no programa Eliana

Vcfaz.tv - Hoje, 13:35







Eduardo Costa e Leonardo apresentam o "Cabaré 2" no programa Eliana (Divulgação) Eduardo Costa e Leonardo apresentam o "Cabaré 2" no programa Eliana (Divulgação)

Neste domingo, 22 de janeiro, às 15h, Eduardo Costa e Leonardo agitam o programa Eliana com muita música e diversão.



Lançando o novo álbum “ Cabaré 2 ”, os astros da música sertaneja contam piadas, comentam publicações na internet, fazem um jogo provando o quanto conhecem um do outro e até dão conselhos amorosos para público das ruas.



Eliana embarca para o Rio de Janeiro e conhece o haras onde ficam os cavalos de Eduardo Costa. Além de um bate-papo super descontraído, os dois serão “vítimas” de um “Cardápio Surpresa” especial, com cara de interior. Resta saber se eles vão encarar os pratos preparados pelo chef Carlos Bertolazzi. Mas Eliana e Eduardo Costa vão dar o troco e botam a mão na massa em uma torta de banana inusitada.



E ainda: Eliana conhece a casa onde o cantor Zé Felipe mora sozinho, mas acaba encontrando toda a família reunida: o pai, o cantor Leonardo, a mãe, Poliana e a avó materna dona Eponina, numa reunião cheia de carinho e de prosa. Zé Felipe dirige, pela primeira vez, com um professor de autoescola e revela que teve dicas do pai para aprender a beijar, quando era mais novo, e ainda passa um trote para o padrinho, Eduardo Costa, contando que engravidou uma mulher casada. E o momento mais emocionante fica com Leonardo que fala de grandes dificuldades que superou: com a morte de seu tio, a quem ele admirava muito, chamado José Felipe (e que deu nome a seu filho), a morte de Leandro, o acidente de Pedro Leonardo e a perda recente do pai. Neste domingo, 22 de janeiro, às 15h,agitam o programacom muita música e diversão.Lançando o novo álbum “”, os astros da música sertaneja contam piadas, comentam publicações na internet, fazem um jogo provando o quanto conhecem um do outro e até dão conselhos amorosos para público das ruas.Eliana embarca para o Rio de Janeiro e conhece o haras onde ficam os cavalos de Eduardo Costa. Além de um bate-papo super descontraído, os dois serão “vítimas” de um “Cardápio Surpresa” especial, com cara de interior. Resta saber se eles vão encarar os pratos preparados pelo chef Carlos Bertolazzi. Mas Eliana e Eduardo Costa vão dar o troco e botam a mão na massa em uma torta de banana inusitada.E ainda: Eliana conhece a casa onde o cantormora sozinho, mas acaba encontrando toda a família reunida: o pai, o cantor Leonardo, a mãe, Poliana e a avó materna dona Eponina, numa reunião cheia de carinho e de prosa. Zé Felipe dirige, pela primeira vez, com um professor de autoescola e revela que teve dicas do pai para aprender a beijar, quando era mais novo, e ainda passa um trote para o padrinho, Eduardo Costa, contando que engravidou uma mulher casada. E o momento mais emocionante fica com Leonardo que fala de grandes dificuldades que superou: com a morte de seu tio, a quem ele admirava muito, chamado José Felipe (e que deu nome a seu filho), a morte de Leandro, o acidente de Pedro Leonardo e a perda recente do pai.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).