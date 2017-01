Você está: Notícias

Contrato

Joyce Ribeiro e Patricia Rocha são demitidas pelo SBT

Vcfaz.tv - Hoje, 13:42







Joyce Ribeiro e Patricia Rocha são demitidas pelo SBT (Divulgação) Joyce Ribeiro e Patricia Rocha são demitidas pelo SBT (Divulgação)

As jornalistas Joyce Ribeiro e Patricia Rocha foram demitidas pelo SBT . A emissora emitiu comunicado no início da tarde desta sexta-feira sobre o caso.



" A assessoria de comunicação informa que Joyce Ribeiro e Patricia Rocha estão deixando a emissora. O SBT destaca e agradece a dedicação e profissionalismo durante o período que fizeram parte da equipe de jornalismo. O SBT, seus colegas e a diretoria desejam a elas os melhores votos de sucesso em seus novos caminhos e desafios profissionais ".



As profissionais apresentavam o jornal Primeiro Impacto. Em outubro, Silvio Santos chegou a substitui-las por um jovem inexperiente de 18 anos, causando bastante polêmica. As jornalistasforam demitidas pelo. A emissora emitiu comunicado no início da tarde desta sexta-feira sobre o caso.".As profissionais apresentavam o jornal Primeiro Impacto. Em outubro, Silvio Santos chegou a substitui-las por um jovem inexperiente de 18 anos, causando bastante polêmica.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 3 comentário(s).