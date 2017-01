BBB17 estreia com novidades na apresentação e casa (Divulgação) BBB17 estreia com novidades na apresentação e casa (Divulgação)

BBB

Tiago Leifert

O Big Brother Brasil é um projeto que nunca para. Ficamos em produção e seleção o ano todo. E esse ano é um grande prazer para a gente ter o Tiago aqui. Ele é antenado, inteligente e vai trazer frescor para o programa. Que bom que temos ele conosco para seguir com essa história

Vamos descobrir juntos como construir esta edição. Nosso papel aqui é observar e entender para onde a história está andando e traduzir esse caminho para o país todo

Todo mundo quer fazer o Big Brother Brasil. Esse universo é muito legal. Gosto muito do programa, sempre acompanhei muito de perto, até dando sugestões de provas e festas. Isso é o maior game do mundo, maior RPG do mundo. O que mais me apetece no programa são as histórias que se desenrolam e como os personagens dessas tramas vão se formando. Mas nunca imaginei apresentar o BBB. Estou muito feliz. Adoro desafios e isso aqui vai ser um desafio e tanto

Isso aqui é o maior game do mundo, um grande tabuleiro de RPG em que a gente acompanha peças e isso é o que eu mais gosto: olhar o programa, conhecer as pessoas, detectar as histórias que se desenrolam e como os personagens dessas tramas vão se formando. Esse é o grande barato

Rafael Cortez

Paulinho Serra

RoBBB

Uma casa repleta de novidades com muita diversidade e a cara do Brasil marca a nova temporada do. Este ano, sob comando de, o programa traz muito regionalismo, inclusão e um grupo mais eclético do que nunca. Serão 15 participantes de várias partes do país em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.” explica Rodrigo Dourado, diretor-geral do Big Brother Brasil, que completa. “”, finaliza.Pela primeira vez, o programa terá início em uma segunda-feira e já começa com uma novidade: duas duplas de gêmeos competem entre si para garantir as últimas vagas do time. Apenas um irmão de cada dupla continuará no jogo. Quem ficar, junta-se aos demais 13 competidores, que chegam à casa na terça, 24.”, avalia Tiago.”, diz Tiago, emocionado. “”, conclui.Este ano,integram a equipe. Cortez dá voz aos fãs no #BBBSemModeração e comandará uma mesa redonda sobre o programa no Gshow, sempre com participações especiais. Já Paulinho Serra comanda o #SelfieBBB em que o público nas ruas comenta as impressões sobre o jogo.Outra surpresa será a decoração. A casa terá uma nova roupagem, totalmente reformulada, que remete à uma vila bem brasileira e colorida. A inspiração veio do regionalismo nacional, cuja diversidade é percebida em cada ambiente. As festas seguirão o mesmo conceito. Todas as quartas-feiras, um estado brasileiro será tema das celebrações. A primeira delas vai fazer uma homenagem a Amazônia.A tecnologia é outro ponto alto desta 17ª edição. O apresentador Tiago Leifert ganhou um estúdio novo, de onde, por exemplo, poderá escolher qual câmera deseja ver os participantes e comentar suas estratégias com ainda mais movimento. Além disso, em suas aparições para conversar com os brothers, o apresentador será visto de corpo inteiro por um telão de led com 2,5 metros de altura por 1,5 de largura instalado na sala da casa.também ganhou upgrade e um visual mais moderno. O mascote está mais high tech e terá personalidade, com versões que retratam bem a diversidade dos participantes e participações nas mídias sociais.