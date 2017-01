Você está: Notícias

Oi TV abre sinal de canais ESPN para seus assinantes

Oi TV abre sinal de canais ESPN para seus assinantes (Divulgação) Oi TV abre sinal de canais ESPN para seus assinantes (Divulgação)

A Oi TV em parceria com a ESPN do Brasil disponibiliza, a partir de hoje, dia 20 de janeiro, até o dia 28, o sinal aberto de canais da programadora para seus assinantes.



A ESPN transmite as finais de conferência da NFL, a liga de futebol americano, onde serão decididos os dois times do Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos do mundo. O futebol também garante presença no canal, com jogos exclusivos do campeonato inglês, a Premier League.



E mais: Finais da Copa São Paulo de Futebol Junior, campeonato Alemão, Espanhol e Italiano de futebol, os jogos dos grandes craques da NBA e Australian Open, um dos maiores grand slams de tênis do mundo. São mais de 72 horas de conteúdo e variedade para os fãs do esporte.





