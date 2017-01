Você está: Notícias

Fofoca

SBT muda novamente a grade e troca nome de programa de fofoca

Vcfaz.tv - Hoje, 15:18







SBT muda novamente a grade e troca nome de programa de fofoca (Divulgação) SBT muda novamente a grade e troca nome de programa de fofoca (Divulgação)

A emissora de Silvio Santos resolveu mudar mais uma vez sua grade de programação. A partir da próxima segunda-feira, dia 23 de janeiro, o programa "Fofocando" ganha novo nome e horário.



A atração passa a se chamar Fofocalizando e será exibida a partir das 14h45. Com isto, a atração foge do confronto com "A Hora da Venenosa", da Record TV, e que tem incomodado até mesmo a TV Globo por conta da audiência.



O elenco da atração também sofre alterações. Sai o jovem "homem do saco" e no lugar entra o jornalista Décio Piccinini.



Com isto, o jornal SBT Notícias segue no ar até 8h30. Em seguida a emissora exibe " Mundo Disney ".



No período vespertino, a emissora exibe às 15h45 o programa Casos de Família . A novela Rubi será exibida às 16h45. Querida Inimiga ocupa a faixa das 17h45. A novela A Gata entra ao ar às 18h45. A emissora de Silvio Santos resolveu mudar mais uma vez sua grade de programação. A partir da próxima segunda-feira, dia 23 de janeiro, o programa "Fofocando" ganha novo nome e horário.A atração passa a se chamare será exibida a partir das 14h45. Com isto, a atração foge do confronto com "A Hora da Venenosa", da Record TV, e que tem incomodado até mesmo a TV Globo por conta da audiência.O elenco da atração também sofre alterações. Sai o jovem "homem do saco" e no lugar entra o jornalista Décio Piccinini.Com isto, o jornal SBT Notícias segue no ar até 8h30. Em seguida a emissora exibe "".No período vespertino, a emissora exibe às 15h45 o programa. A novelaserá exibida às 16h45.ocupa a faixa das 17h45. A novelaentra ao ar às 18h45.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 2 comentário(s).