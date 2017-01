Você está: Notícias

Netflix define data de estreia de nova temporada de House of Cards

A quinta temporada do drama que é sucesso de crítica e indicado ao Emmy®, House of Cards , estreará na terça-feira, 30 de maio de 2017, na Netflix .



Os vencedores do Globo de Ouro® pela série, Kevin Spacey (como Francis Underwood) e Robin Wright (como Claire Underwood), cujos personagens têm sempre sido o mais forte aliado um do outro, mostram agora problemas em seu relacionamento. House of Cards também é estrelado por Michael Kelly, Jayne Atkinson, Neve Campbell, Derek Cecil e Paul Sparks.



