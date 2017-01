ESPN e Budweiser se juntam para homenagear Oscar Schmidt na NBA

Você está: Notícias

Oscar Schmidt , recordista mundial de pontos e membro do ‘Hall da Fama’ vai realizar a sua primeira partida pela liga norte-americana ao ser uma das celebridades convidadas a participar do NBA All-Star Celebrity Game 2017 (Jogo das Celebridades), no dia 17 de fevereiro.



A iniciativa faz parte de um projeto idealizado pela ESPN , emissora que transmite a liga nos Estados Unidos e Brasil e também pela Budweiser , patrocinadora internacional da NBA.



ESPN e Budweiser (BUD), parceiras de longa data da NBA, se juntaram para fazer com que esse momento histórico para os fãs brasileiros se tornasse realidade. A ESPN vai exibir ampla cobertura jornalística, apresentada por BUD, mostrando a história sobre o ídolo com entrevistas exclusivas, conteúdo de bastidores, e todas as informações sobre o NBA All-Star Weekend com a presença de Oscar Schmidt.



A partida de ‘estreia’ de Oscar na NBA é uma homenagem ao maior jogador brasileiro de basquete e um dos principais da história da modalidade em todo o mundo. O All-Star Celebrity Game faz parte da programação oficial do NBA All-Star Weekend 2017 e será disputado no Mercedes-Benz Superdome, em New Orleans (Louisianna) e exibida pela ESPN para todo o Brasil pela ESPN e WatchESPN.



