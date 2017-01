Canais ESPN tem sinal aberto em mais de 15 operadoras pelo país

Você está: Notícias

Canais ESPN tem sinal aberto nas principais operadoras do país (Divulgação) Canais ESPN tem sinal aberto nas principais operadoras do país (Divulgação)

Os fãs de esportes que ainda não contam com os canais ESPN em seus planos de TV por assinatura terão a oportunidade de conhecer a variedade da programação esportiva dos canais ESPN durante mais de uma semana. Entre os dias 20 e 28 de janeiro, ESPN Brasil , ESPN e ESPN+ estarão com o sinal aberto para mais de 15 operadoras em todo o país.



A grade completa estará disponível para os assinantes da NET/Claro , VIVO/GVT , Oi TV , SKY , além das afiliadas NEO TV (Algar, Cabo Natal, Conecta, Conector, Desktop, Ina Telecom, Multiplay, Oops Telecom, RCA Costa do Sol, Sumicity, TCM Mossoró, TVN São Luís, TVN Sul). Além da possibilidade de assistir aos canais pela televisão, os fãs de esportes poderão conferir o conteúdo pelo WatchESPN , plataforma de transmissão simultânea dos canais e também de conteúdo exclusivo disponível em aplicativo para Android e iOS e também pelo site ESPN.com.br/watch.



