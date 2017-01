Você está: Notícias

H36W-1

Hispasat prepara lançamento de satélite com tecnologia mais inovadora

Vcfaz.tv - Hoje, 22:09







A Hispasat apresentou nesta semana em sua sede de Madri seu novo satélite Hispasat 36W-1 (H36W-1), que será colocado em órbita no próximo dia 27 de janeiro por meio de um veículo Soyuz nas instalações do Porto Espacial Europeu em Kourou (Guiana Francesa).



O ato contou com a participação de Elena Pisonero , presidenta da empresa, Juan Carlos Cortés , diretor de Programas Internacionais do CDTI (Centro para o Desenvolvimento Tecnológico Industrial) e Xavier Lobao , chefe de divisão de Futuros Projetos de Telecomunicações da Agência Espacial Europeia (ESA).



O Hispasat 36W-1 , que já se encontra em Kourou, embarca 20 transponders em banda Ku e capacidade adicional de até 3 transponders em banda Ka sobre a Península Ibérica e as Ilhas Canárias.



Inaugurará a posição orbital 36º Oeste , contribuindo para a frota da Hispasat com novas coberturas otimizadas na América do Sul, Europa e Ilhas Canárias. Trata-se, ademais, do primeiro satélite construído sobre a plataforma SmallGEO , que foi desenvolvido de forma conjunta pela ESA e pelo fabricante alemão OHB System AG.



O design desta plataforma permite uma substancial redução em massa do satélite graças ao uso de propulsão elétrica durante toda sua vida útil, com uma consequente economia nos custos de lançamento e mantendo os mais exigentes requisitos para serviços de telecomunicações. Ademais, o Hispasat 36W-1 conta com a inovadora carga útil regenerativa RedSAT , constituída por um processador e uma antena ativa de eixos reconfiguráveis.



Um impulso à flexibilidade em órbita



Ambos os elementos se combinam para oferecer uma flexibilidade de serviço maior para a HISPASAT . Por um lado, o processador volta a gerar o sinal recebido para transmiti-lo à Terra limpo de ruídos e erros, visto que a qualidade do sinal que chega aos clientes é muito maior que a obtida por meio de satélites tradicionais. Ademais, parte do processado que costuma ser realizado na Terra poderá ser feito a bordo do Hispasat 36W-1 , o que simplifica consideravelmente a arquitetura da rede, permitindo otimizar os terminais de usuário em tamanho e potência e simplificar conexões que requeiram um salto duplo de satélite, conseguindo uma diminuição da latência e uma economia no segmento espacial. O processado a bordo pressupõe, portanto, um passo a mais na evolução das comunicações por satélite.



Por sua parte, a antena DRA-ELSA (Direct Radiating Array - Electronically Steerable Antenna) embarcada no satélite permite reorientar os eixos de recepção, cuja posição é controlada eletronicamente da Terra e pode ser mudada a qualquer momento, de modo que o satélite possa se adaptar a novas necessidades dos clientes ao longo de toda a sua vida útil. Em definitivo, o uso de uma carga útil inovadora como a RedSAT melhora a qualidade dos serviços prestados aos clientes da Hispasat e permitirá uma maior adaptação às mudanças no mercado.



