Você está: Notícias

Novo presidente

Comedy Central Play tem especial "Trump na Casa Branca"

robertoscalon - Ontem, 22:46







Trump é fritado em especial do Comedy Central (Divulgação/CC) Trump é fritado em especial do Comedy Central (Divulgação/CC)



A partir de hoje (20), o canal Comedy Central disponibiliza o especial “Trump na Casa Branca” em sua plataforma on demand, o Comedy Central Play.



Durante 15 dias, fãs do canal podem se divertir com o "Comedy Central Roast de Donald Trump " e episódios de "South Park" , com a participação especial do novo presidente dos EUA. Além disso, terão acesso a apresentações de comediantes renomados, dando sua opinião sobre a eleição de Trump ao cargo mais importante do mundo.



O Comedy Central Play está disponível, gratuitamente, para dispositivos iOS e Android, com conteúdo exclusivo e acesso a episódios completos dos programas favoritos da grade do canal. O aplicativo possibilita também que a audiência assista à programação do canal ao vivo, onde quer que esteja. A partir de hoje (20), o canaldisponibiliza o especialem sua plataforma on demand, oDurante 15 dias, fãs do canal podem se divertir com o" e episódios de, com a participação especial do novo presidente dos EUA. Além disso, terão acesso a apresentações de comediantes renomados, dando sua opinião sobre a eleição de Trump ao cargo mais importante do mundo.está disponível, gratuitamente, para dispositivos iOS e Android, com conteúdo exclusivo e acesso a episódios completos dos programas favoritos da grade do canal. O aplicativo possibilita também que a audiência assista à programação do canal ao vivo, onde quer que esteja.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).