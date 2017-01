Você está: Notícias

Nova temporada

Gloob estreia novos episódios de "O Mundo de Mia"

robertoscalon - Ontem, 23:06







Gloob estreia novos episódios de "O Mundo de Mia" (Divulgação) Gloob estreia novos episódios de "O Mundo de Mia" (Divulgação)



O universo de fantasia e aventura do "Mundo de Mia" chegam com novos episódios no Gloob . A animação internacional conta com 13 episódios inéditos da história de Mia, uma menina de 12 anos que se transporta do mundo real para o paraíso de Centópia, onde pode se transformar em um elfo e conversar com unicórnios.



Nesta nova fase, Mia passa as férias de verão na fazenda de seu avô Renzo. Quando se transporta para o mundo de Centópia para reencontrar seus amigos elfos, Mo e Youko, e unicórnios, ela conhece o estranho elfo Rixel e a ilha flutuante dele chamada de Divertopia. Com um mal pressentimento sobre Rixel, Mia e seus amigos fazem de tudo para proteger Centópia. No primeiro episódio, uma nova parceria se forma e os elfos de Centopia devem tomar muito cuidado com suas novas amizades.



Novos episódios de "O Mundo de Mia" estreia dia 23 de janeiro , às 20h30 no Gloob. O universo de fantasia e aventura dochegam com novos episódios no. A animação internacional conta com 13 episódios inéditos da história de Mia, uma menina de 12 anos que se transporta do mundo real para o paraíso de Centópia, onde pode se transformar em um elfo e conversar com unicórnios.Nesta nova fase, Mia passa as férias de verão na fazenda de seu avô Renzo. Quando se transporta para o mundo de Centópia para reencontrar seus amigos elfos, Mo e Youko, e unicórnios, ela conhece o estranho elfo Rixel e a ilha flutuante dele chamada de Divertopia. Com um mal pressentimento sobre Rixel, Mia e seus amigos fazem de tudo para proteger Centópia. No primeiro episódio, uma nova parceria se forma e os elfos de Centopia devem tomar muito cuidado com suas novas amizades.Novos episódios deestreia dia, às 20h30 no





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).