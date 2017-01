Você está: Notícias

Festival

Viva relembra viagens pelo mundo do "Globo Repórter"

robertoscalon - Ontem, 23:18







Ilha de Páscoa é um dos destinos visitados pelo Globo Reporter (Divulgação) Ilha de Páscoa é um dos destinos visitados pelo Globo Reporter (Divulgação)



A segunda edição do "Festival Globo Repórter" resgata, a partir de segunda (23), destinos incríveis de viagens pelo Brasil e pelo mundo. Depois do sucesso do especial, exibido em agosto, com programas temáticos sobre a música brasileira dos anos 1980, o Viva vai recordar edições que exploram o turismo e que foram ao ar entre 1986 e 2005, na Globo. Sérgio Chapelin gravou cabeças de apresentação inéditas para o especial.



Cenários paradisíacos, roteiros históricos e paisagens de tirar o fôlego. O programa que abre o "Festival" apresenta uma edição de 1994 do "Globo Repórter" , que desbrava lugares exuberantes do litoral brasileiro, das praias de Pernambuco à ousadia do verão carioca. A semana ainda reserva emocionantes aventuras por lugares como Atol das Rocas, Pantanal, Ilha de Páscoa e Austrália.



As lembranças vão além das curiosidades locais e das dicas de viagem. Os programas reúnem momentos marcantes da carreira de nomes consagrados do jornalismo: Beatriz Castro, Beatriz Thielmann, Caco Barcellos, Ciro Porto, Ernesto Paglia, Flávio Fachel, Francisco José, Graziela Azevedo, Ilze Scamparini, Isabela Assumpção, José Raimundo, Leilane Neubarth, Marcelo Canellas, Neide Duarte, Paulo Renato Soares, Sandra Passarinho e Sônia Bridi.



"Festival Globo Repórter - Especial Viagens" estreia dia 23 de janeiro , de segunda a quinta-feira, às 22h30 no canal Viva . A segunda edição doresgata, a partir de segunda (23), destinos incríveis de viagens pelo Brasil e pelo mundo. Depois do sucesso do especial, exibido em agosto, com programas temáticos sobre a música brasileira dos anos 1980, ovai recordar edições que exploram o turismo e que foram ao ar entre 1986 e 2005, na Globo. Sérgio Chapelin gravou cabeças de apresentação inéditas para o especial.Cenários paradisíacos, roteiros históricos e paisagens de tirar o fôlego. O programa que abre o "Festival" apresenta uma edição de 1994 do, que desbrava lugares exuberantes do litoral brasileiro, das praias de Pernambuco à ousadia do verão carioca. A semana ainda reserva emocionantes aventuras por lugares como Atol das Rocas, Pantanal, Ilha de Páscoa e Austrália.As lembranças vão além das curiosidades locais e das dicas de viagem. Os programas reúnem momentos marcantes da carreira de nomes consagrados do jornalismo: Beatriz Castro, Beatriz Thielmann, Caco Barcellos, Ciro Porto, Ernesto Paglia, Flávio Fachel, Francisco José, Graziela Azevedo, Ilze Scamparini, Isabela Assumpção, José Raimundo, Leilane Neubarth, Marcelo Canellas, Neide Duarte, Paulo Renato Soares, Sandra Passarinho e Sônia Bridi.estreia dia, de segunda a quinta-feira, às 22h30 no canal





