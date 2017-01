FOX Sports Brasil fecha acordo com SporTV para transmissão da Copa do Brasil (Divulgação) FOX Sports Brasil fecha acordo com SporTV para transmissão da Copa do Brasil (Divulgação)

FOX Sports Brasil

SporTV

FOX Sports Brasil

“O aumento da parceria da Copa do Brasil vem coroar o ótimo momento que o FOX Sports vive. Desde 2012 não paramos de crescer e nos consolidamos como o segundo canal esportivo mais assistido e com multiplicidade de opções na grade. Contar com a sinergia do público com uma cobertura diferenciada e com o DNA do F OX Sports durante toda a competição nos tornará imprescindíveis para os fãs do esporte.”,

FOX Sports Brasil,

Em acordo inédito, oformalizou uma parceria com opara a transmissão da Copa do Brasil até 2021. O objetivo do acordo, válido por cinco anos e para todas as plataformas, é ampliar o compartilhamento dos jogos a que cada canal tem os direitos de transmissão, de modo a permitir a exibição de até 50% das partidas ao vivo, com exclusividade, até a semifinal da competição.Para Eduardo Zebini, SVP & CCO doo acordo assinado ressalta o crescimento e importância da emissora no país.declara Zebini.O acordo fortalece a oferta de campeonatos de futebol transmitidos pelos canaistais como Copa Bridgestone Libertadores, Sul-Americana, Bundesliga, Serie A TIM, La Liga Santander, Ladbrokes PremierShip, Jupiler ProLeague e UEFA Europa League. proporcionando uma cobertura completa dos jogos realizada por seus profissionais - narradores, comentaristas, repórteres e apresentadores – respeitando sempre a linha editorial da marca.