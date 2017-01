Você está: Notícias

Março: "Minha Mãe é uma Peça" e "Pompeia" são destaques na TNT

Em março, a TNT apresenta na sessão "Megafilm", uma seleção de diferentes gêneros. As incríveis peripécias de Dona Hermínia, a mãe super protetora, em "Minha Mãe é Uma Peça, " uma das comédias nacionais de maior sucesso. Viaje no tempo, e conheça a história de Milo, um escravo gladiador que luta para se salvar e salvar seu amor, em meio à erupção do vulcão Vesúvio, no épico catástrofe " Pompéia". Mais ação no incrível drama de guerra, "A Hora Mais Escura" e a divertida aventura faroeste de John Reid e seu parceiro Tonto, em "O Cavaleiro Solitário' .



Paulo Gustavo leva o sucesso do teatro para o cinema "Minha Mãe é Uma Peça " ( 05 de março , às 21h30). Dona Hermínia é uma mãe divorciada que resolve sair de casa após se decepcionar com os seus três filhos: Marcelina, Juliano e Garib. Durante uma conversa, eles dizem que a consideram insuportável e decide passar uns dias com sua tia Zélia. Durante esse tempo, fala sobre a relação com cada um deles. O elenco ainda conta com nomes como Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo, Herson Capri, Ingrid Guimarães, Alexandra Richter, Samantha Schmütz e Suely Franco.



O épico "Pompéia" ( 12 de março , às 21h30) apresenta Milo, um garoto quando vê sua família ser brutalmente assassinada pelo exército do senador Corvis, um ambicioso e sanguinário representante da dominação. Mais de quinze anos depois de vagar sozinho pelo mundo, é capturado como escravo e transformado em gladiador. Agora a caminho de Pompeia, ele terá de enfrentar perigos inimagináveis para salvar seu melhor amigo que está preso dentro do coliseu local e batalhar pelo seu verdadeiro amor. Ao mesmo tempo, ele terá que fugir de uma terrível erupção vulcânica que pode destruir sua cidade para sempre.



Inspirado na real, "A Hora Mais Escura" ( 26 de março , às 21h30) relata a história da caçada ao homem mais procurado do mundo, Osama Bin Laden. O filme segue Maya, uma agente da CIA que atua no interrogatório de prisioneiros ligados à Al Qaeda. Tem também a reexibição de "O Cavaleiro Solitário' ( 19 de março , às 21h30).



