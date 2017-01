Nova série

Março: Warner estreia "Powerless", comédia ambientada no universo DC Comics

robertoscalon







Elenco de "Powerless" (Divulgação/Warner)



Em março, o canal Warner estreia a comédia "Powerless" que se passa em uma empresa de seguros dos Estados Unidos, que demonstra como é trabalhar como uma pessoa comum numa cidade onde super-herois passam os dias batalhando super-vilões. O elenco tem nomes como Vanessa Hudgens, Danny Pudi, Alan Tudyk, Christina Kirk e Ron Funches.



Em um mundo em que a humanidade precisa lidar com os danos colaterais de super-heróis e supervilões, Emily Locke (Vanessa Hudgens) começa seu primeiro dia de trabalho como diretora de pesquisa e desenvolvimento da Wayne Security, uma subsidiária da Wayne Enterprises que se especializa em desenvolver produtos para que os indefesos cidadãos se sintam um pouco mais seguros. Cheia de confiança e grandes ideias, Emily rapidamente aprende que suas expectativas são muito maiores do que as de seu novo chefe (Alan Tudyk) e colegas de trabalho. Cabe a ela liderar a equipe em direção ao seu pleno potencial e à percepção de que não é preciso superpoderes para ser um herói.



"Powerless" estreia dia 12 de março no canal Warner .



