Março: Megapix estreia novo "Poltergeist" e comédias nacionais

"Poltergeist - O Fenômeno" estreia no Megapix (Divulgação/MGM) "Poltergeist - O Fenômeno" estreia no Megapix (Divulgação/MGM)



Em primeira mão , o VCFAZ.TV traz as novidades do Megapix . Conheça os destaques da "Sessão Megapix" para o mês de março na sessão exibida sempre às sextas-feiras, às 22h30. Dentre os destaques estão filmes inéditos nos pacotes básicos como o terror "Poltergeist - O Fenômeno" , a ficção "Riddick 3" , as comédias brasileiras "S.O.S.: Mulheres Ao Mar 2" e "Um Suburbano Sortudo" , além da comédia "Eu Queria Ter A Sua Vida" .



No terror "Poltergeit: O Fenômeno" ( 24 de março , às 22h30)., a família Bowen acaba de se mudar para uma nova casa. O pai, a mãe e os dois filhos parecem se adaptar bem ao novo lar, até começarem a perceber estranhas manifestações em casa, atingindo principalmente a filha pequena. Um dia, ela é sequestrada pelas forças malignas, fazendo com que os pais procurem a ajuda em especialistas no assunto, para recuperar a criança antes que seja tarde demais.



Giovanna Antonelli, Reynaldo Gianecchini e Fabiula Nascimento estão de volta em "S.O.S.: Mulheres Ao Mar 2" ( 17 de março , às 22h30). Adriana segue feliz em seu romance com André. Porém, quando descobre que a ex-noiva de André irá acompanhá-lo atrás de uma reconciliação, ela convoca sua irmã Luiza e Dialinda para uma nova aventura.



Na comédia brasileira " Um Suburbano Sortudo " ( 31 de março , às 22h30), Denílson é um simples camelô do subúrbio, mas sua vida muda quando seu até então desconhecido pai biológico morre, deixando para ele toda o seu legado milionário. Junto com a fortuna, porém, Denílson herda também a família insatisfeita e endividada do falecido, que fará de tudo para colocar as mãos nessa herança. Com Rodrigo Sant’anna, Carol Castro e Stepan Nercessian.



Vin Diesel estrela "Riddick 3" ( 03 de março , às 22h30) como o homem mais procurado da galáxia, é traído Por Vaako (Karl Urban) e pelos seus seguidores Necromongers e abandonado à própria morte em um planeta destruído pela guerra. Seu único desejo é conhecer seu planeta natal, de onde saiu muito jovem, mas para isso ele precisará enfretar perigos naturais e vencer caçadores de recompensas que, ao saberem de sua localização, rumam para caçá-lo.



Jason Bateman, Olivia Wilde, Ryan Reynolds estrelam "Eu Queria Ter A Sua Vida" ( 10 de março , às 22h30). Mitch e Dave eram amigos de infância, mas se distanciaram ao longo dos anos. Hoje, Dave é um advogado bem-sucedido, tem uma mulher bonita e filhos pequenos. Mitch é ator, continua solteiro e tem uma vida sexual intensa. Uma noite eles se encontram e um inveja o cotidiano do outro, até que eles acordam com os corpos trocados. Enquanto tentam reverter a situação, cada um leva a vida do outro, e isso não será nada fácil.



