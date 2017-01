Você está: Novelas

Confira a semana de Chiquititas (23 a 28/1)

Segunda-feira



Ao notar o comportamento de Vivi, Tati fica triste. Os órfãos chegam da escola e encontram Duda na sala. Mosca não gosta de ver o garoto no orfanato e todos percebem a irritação do órfão. No Café Boutique, Maria Cecília vai à sala de José Ricardo e pede demissão. O empresário se espanta com o pedido da funcionária. Em sua casa, Eduarda conversa com Shirley sobre o estranho comportamento da filha. A socialite vê na internet uma promoção de viagem para Búzios. Eduarda decide comprar a viagem no cartão de crédito da filha. José Ricardo questiona Maria Cecília e pergunta se ela tem certeza da sua decisão. A supervisora segura às lágrimas perante aos elogios do empresário, mas não muda de ideia. As chiquititas mostram para Ernestina o seu perfil no site de relacionamento, cada está cadastrada como Eterna Apaixonada. No shopping, as Top 3 levam Vivi para almoçar. As patricinhas só falam mal dos outros e Débora e Priscila destratam Michelle. No pátio, Duda grava o vídeo de Mili e Mosca observa os dois de longe. Na sala, os meninos e Pata mostram a Chico o seu perfil no site de relacionamento, que está cadastrado como Brigadeirão. Em sua sala, Maria Cecília arruma as suas coisas. Armando entra e garante a moça que o seu segredo estará bem guardado. Falso, o rapaz vai à sala de José Ricardo lamentar a decisão de Maria Cecília e se oferece para o cargo de supervisor. O empresário não aceita. Armando tenta convencê-lo e José Ricardo cede ao pedido do funcionário, mas avisa ao rapaz que será algo temporário até achar alguém com mais experiência. No shopping, Débora diz a Vivi que as patricinhas a querem no grupo, mas para que ela entre terá que cumprir um desafio. As Top 3 pedem a órfã que vá falar com um garoto que está no local e peça o seu FrendiBuqui. Vivi vai ao encontro do garoto que se apresenta como Matias (Thiago Wittner) e consegue o contato do menino. As Top 3 a parabenizam, mas dizem que ainda falta mais uma coisa para que ela consiga entrar no grupo. No orfanato, Duda posta na internet o vídeo de Mili. A garota chama as chiquititas para assistirem a gravação. No pátio, Mosca fala aos amigos que Duda não desgruda de Mili. Rafa e Binho acreditam que a garota gosta dele. Rafa pergunta ao amigo se ele gosta mais de Mili do que de Vivi. Mosca confessa que está cansado da namorada. No shopping, Michelle compra um lanche e Débora pede para que a menina jogue a comida fora. Vivi não gosta das atitudes das meninas, mas concorda para não ficar de fora do grupo. Débora aproveita a ausência de Michelle e confessa a Vivi que querem tirar a menina do grupo das Top 3. A patricinha revela que Vivi é a garota ideal para substituí-la, mas se quiser entrar para o grupo terá que expulsá-la. No Café Boutique, Clarita vê Maria Cecília saindo da loja com algumas caixas e avisa Tobias. O barista corre para ver o que está acontecendo com a amada. Tobias a questiona e ela revela que não trabalhará mais no Café. Maria Cecília mente para Tobias e diz que teve uma proposta de trabalho melhor. Triste, o barista não entende e a moça vai embora. Junior vai à sala de José Ricardo e recebe a noticia que Maria Cecília pediu demissão. O rapaz estranha a decisão da moça e sai da sala. Cintia, que está no local, sugere ao empresário colocar Carol na vaga de Maria Cecília. José Ricardo não concorda e diz que a garçonete não tem preparo para este tipo de cargo. No orfanato, Vivi pensa se deve expulsar Michelle das Top 3. A garota sabe que se tomar essa atitude irá magoá-la. Mosca vai ao encontra da namorada e pergunta o motivo de ter ignorado todas as mensagens que ele enviou para ela. O garoto diz que está preocupado com as atitudes de Vivi.



Terça-feira



Chorando, Maria Cecília chega em casa e vai para o seu quarto. Eduarda pergunta para filha se está tudo bem e a moça afirma que sim. No dia seguinte, Mili conta às meninas que o vídeo na internet ainda não deu resultado. Mosca está desanimado e os meninos perguntam o que está acontecendo. O garoto não revela aos amigos. Vivi desce para o café da manhã e pega apenas uma maçã. Chico aconselha a menina a pegar outro alimento, mas a pequenina é grossa com o cozinheiro. Eduarda e Shirley estranham Maria Cecília ter ficado trancada em seu quarto a noite toda. A socialite abre a porta com uma chave reserva e encontra a filha desmaiada no chão. José Ricardo chama Carol em sua sala. O empresário propõe a nora ser a assessora de Armando. No orfanato, Mosca termina o namoro com Vivi. A garota fala que o órfão esta tomando essa decisão por Mili. Mosca pede para Vivi parar de perseguir a amiga. Em seu escritório, José Ricardo explica para a Carol que este é um cargo de confiança e que será temporário. Eduarda fala para a filha que seu comportamento está estranho. Maria Cecília confessa a mãe que terminou o namoro com Tomás. A ex-supervisora do Café Boutique pede para que a deixem sozinha e não que pediu demissão. No quarto, Vivi rasga a foto de Mosca. Mili entra no local e percebe que a pequenina está chorando. A garota pede desculpas para Vivi e diz que não quer mais ficar brigada com a órfã. Irritada, Vivi a culpa por todas as coisas que estão acontecendo. Rafa e Binho se preocupam com Mosca. O garoto revela que terminou com Vivi e todos escutam. Tati fica furiosa e ao descer a escada Mili escuta toda a confusão e entende o motivo de Vivi estar irritada. No Café Boutique, Carol está em dúvida se aceita a proposta de José Ricardo. Clarita e Leticia aconselham a amiga a aceitar a vaga. A garçonete decide ir conversar com Junior sobre o novo cargo. O rapaz estranha que seu pai tenha tomado essa atitude. Junior confessa a noiva que não entendeu a demissão de Maria Cecília. Carol decide esperar para ver o que José Ricardo esta querendo com essa atitude e Junior decide ir ver o que esta acontecendo com a ex-supervisora. No colégio, as meninas comentam sobre o término de namoro de Mosca e Vivi. As chiquititas também estranham o comportamento da amiga. Vivi fala para Débora e Priscila que irá expulsar Michelle do grupo. No orfanato, Ernestina resolve entrar em seu perfil do site de relacionamento. Chico vai à sala e também resolve entrar em sua página na internet. Sem saber como mexer, Ernestina manda do seu perfil uma piscadela para o perfil do Brigadeirão, que na verdade é Chico. O cozinheiro, ao receber a notificação, retribui a piscadela para a Eterna Apaixonada, que na verdade é Ernestina. No Café Boutique, Junior pergunta ao pai o motivo de ele ter colocado Armando no cargo de Maria Cecília. O rapaz afirma que também estranhou o pai ter oferecido um novo cargo para Carol. O empresário confessa que não tem nenhuma intenção contra a Carol e que Armando ficará temporariamente no cargo. Junior pede para o pai um tempo antes de ele colocar o rapaz no lugar de Maria Cecília. O rapaz decide ir à casa da ex-supervisora e pede para falar com a moça. Junior questiona Maria Cecília sobre sua decisão de deixar o Café Boutique. A moça tenta despistar o rapaz, mas ele não acredita nas desculpas da amiga. Bia, Tati e Ana tentam falar com Vivi na hora do recreio, mas a garota as trata mal. No orfanato, Chico e Ernestina conversam pelo site de relacionamento, com o seus perfis Brigadeirão e Eterna Apaixonada, sem saber que estão conversando um com o outro. Cintia chega ao trabalho e Armando a chama para conversar pelo webcam. O rapaz diz que tem informações sobre Cícero (Ernando Tiago), pai da Tati e Vivi. Armando revela que o homem está preso, mas que já cumpriu a pena e que em breve estará em liberdade. O rapaz aproveita o momento e manda para Cintia o link que do vídeo que Mili fez. A diretora torce para se livrar das crianças o quanto antes. Junior se despede de Maria Cecília e não comenta com Eduarda sobre a demissão da filha. Ao ver o rapaz saindo, Eduarda pensa em aproximar a filha do rapaz novamente. No colégio, as chiquititas observam Vivi com as novas amigas. Débora fala para Michelle que a nova integrante do grupo precisa falar com ela. Vivi expulsa Michelle das Top 3, Débora e Priscila humilham a garota. A patricinha sai chorando e as chiquititas vão atrás de Michelle. Débora e Priscila dão boas-vindas a Vivi. As patricinhas avisam a órfã que para permanecer no grupo tem que seguir três leis. A primeira lei é para ser sempre magra, a segunda é ter um namorado e a terceira é estar sempre na moda. Vivi aceita e fica feliz por ter entrado para o grupo das Top 3.



Quarta-feira



Na cozinha, Chico avisa aos meninos que já está conversando com uma pessoa pelo site de relacionamento e revela que é a Eterna Apaixonada. Vivi entra na cozinha e destrata todos. A pequenina conta que Michelle não pertence mais ao grupo das Top 3. Chico pergunta para Vivi se ela irá apenas comer salada. A pequenina avisa que está de dieta e o cozinheiro se preocupa. No Café Boutique, Carol aconselha Leticia a marcar os exames o mais rápido possível. A moça tranquiliza a amiga e diz que irá marcar. Triste, Tobias entra no local e as meninas tentam animar o barista. Carol da a ideia de todos saírem juntos e Beto os convida para irem a um karaoquê. No orfanato, Mili se empolga com os comentários que fizeram em seu vídeo. Porém, perde a esperança ao ler que nenhum comentário fala sobre seus pais. Vivi procura Mosca pelo orfanato. Na mansão da família Almeida Campos, Carmen coloca calmante no suco de Gabi e se prepara para dar o outro remédio para a sobrinha. Duda chega na sala e toma a bebida e Carmen se desespera ao ver que o garoto tomou o suco. Eduarda chega à mansão e pede para conversar com Carmen. Cintia liga na penitenciária que Cícero (Ernando Tiago) está e agenda uma visita. No mesmo momento, Vivi entra na sala da diretora e pede roupas novas. Cintia afirma não ser justo comprar roupas só para ela. Furiosa, a menina vai para o seu quarto. Na sala, as chiquititas conversam e a campainha toca. Cris abre a porta e se surpreende com uma moça pedindo para falar com Mili. Ao ver a órfã a mulher se emociona e a chama de filha. Na mansão, Eduarda conta para Carmen que Maria Cecília terminou o namoro com Tomás Ferraz. Enquanto Duda, no sofá, sofre com os efeitos do calmante. Mili se surpreende com a moça que se apresenta como Estefânia (Adriana Alencar). A mulher diz ter visto o vídeo de Mili pela internet e há anos está a sua procura. Pata vai chamar Cintia e contar o que está acontecendo. A diretora se espanta com a notícia. Na sala, Cintia se apresenta para Estefânia. A diretora chama a moça e Mili para conversarem em sua sala. No quarto, Vivi percebe que não tem roupa da moda para sair com suas novas amigas. Tati entra no local e avisa a irmã que Mili encontrou a sua mãe. A menina se espanta com a notícia. Animada, Tati sugere para irmã fazerem um vídeo, assim poderiam encontrar o seu pai. Irritada, Vivi fala para a pequenina descartar essa possibilidade e para que ela se conforme, pois isso nunca irá acontecer. Na diretoria, Estefânia diz a Mili que quando ela nasceu a levaram do hospital. A órfã pergunta para sua suposta mãe sobre o pingente. Estefânia afirma que a joia era sua e que pertenceu a sua avó. Sem deixar transparecer, Cintia comemora a possibilidade de se livrar de um dos órfãos. Na mansão, Eduarda fala para Carmen que está inconformada com o casamento entre Junior e Carol. Carmen concorda com a opinião da socialite e revela que concorda que Maria Cecília seja uma melhor opção. Eduarda propõe a megera que juntas terminem com o noivado entre Junior e Carol. Na cozinha, Chico estranha a chegada de Estefânia. As crianças confessam que não gostaram da moça. Na diretoria, Estefânia entrega os documentos para Cintia e pede para que a diretora entre com o processo para ter a guarda da filha. Na mansão, Junior avisa ao pai que conversou com Maria Cecília e que ela não quer voltar para o Café. Carmen pergunta a Junior se eles já marcaram a data do seu casamento. O rapaz confessa que não, mas deixa claro que a vilã não precisa se preocupar com isso. A megera diz a José Ricardo que ainda está inconformada com o casamento do sobrinho. O empresário avisa a irmã que contratou Carol para ser assistente de Armando e Carmen fica irritada com a notícia. José Ricardo confessa que deu o cargo para a nora para que ele tenha mais controle na relação do filho. Maria Cecília se incomoda com a arrumação de sua casa. A moca começa a colocar tudo alinhado. Eduarda observa a filha e pede para que ela pare com essa mania. A socialite avisa que comprou passagens para Búzios para que elas possam descansar. Nervosa, Maria Cecília fala para a mãe que ela não pode sair gastando e pede para a ex-modelo lhe entregar os cartões de crédito. Leticia, Tobias, Clarita e Carol se preparam para sair. Junior chega ao local e fala para Carol que conversou com Maria Cecília. O rapaz avisa que moça não quer voltar para o Café Boutique. No karaoquê, os amigos chegam e encontram Beto. Clarita avisa a Tobias, que está disfarçado de Tomás Ferraz, que todos reconhecendo ele. Érica (Sâmia Abreu), uma amiga de Beto, se aproxima. O entregador do Café Boutique apresenta a moça para a namorada e diz que Érica quer ingressar na carreira de cantora. A moca não gosta de saber que Beto tem namorada. No orfanato, Vivi pensa em comer o bolo de Chico, mas lembra das regras das Top 3. O cozinheiro aconselha a menina a não ficar sem comer, mas Vivi não dá atenção ao que o cozinheiro fala. No pátio, Mili conta a Duda que sua mãe apareceu. Mosca aparece no lugar e Mili desliga o celular. O garoto pergunta a amiga como ela está em relação à Estefânia. Mili confessa que está confusa e que não sentiu nada quando a viu. Mosca revela que sentirá muito a falta de Mili se ela for embora.



Quinta-feira



No karaokê, Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado, faz sucesso com as fãs. Distante da mesa, Beto conversa com Érica (Sâmia Abreu). A moça o parabeniza pelo o que fez com a carreira do cantor português. Ao voltar para perto dos amigos, Clarita deixa claro para o namorado que não gostou de Erica. A moça sobe para cantar no palco e não para de olhar para Beto. Todos percebem a situação e Clarita fica irritada. A menina resolve cantar e sobe no palco. Beto se surpreende com a atitude da namorada e Érica não gosta de ver Clarita no palco. No orfanato, Vivi vê Mosca e Mili voltando juntos do pátio. Os dois tentam se explicar, mas a garota não os escuta. Os órfãos decidem ir para o quarto e Vivi resolve ficar na internet para procurar um namorado. Ernestina vê a pequenina e pede para que ela também vá dormir. A zeladora aproveita a ausência de todos e entra em seu perfil no site de relacionamentos. Ernestina fica feliz ao ver uma mensagem de Brigadeirão, que na verdade é Chico, e procura uma poesia para responder. No karaokê, Tobias se sente incomodada ao ver todos os amigos acompanhados. O barista sente falta de Maria Cecília. Os amigos tentam animá-lo. Carol é chamada ao palco e pede para que Junior a acompanhe. Envergonhado, o rapaz e a namorada cantam juntos. No quarto, as chiquititas questionam Mili sobre o que está sentindo agora que achou sua mãe. Vivi torce para que a pequenina vá embora do orfanato. Mili confessa que está se sentindo estranha e Pata diz que a garota precisa ter certeza que Estefânia é sua mãe. Leticia é chamada no palco e estranha. Clarita e Carol confessam que colocaram o nome da amiga na lista do karaokê. A moça se apresenta e surpreende os amigos com sua voz. Felizes, os amigos brindam a amizade. No dia seguinte, ao acordar, Chico vai direto para o computador. O cozinheiro fica feliz ao ver que a Eterna Apaixonada, que na verdade é Ernestina, respondeu sua mensagem. Chico se surpreende com a poesia e se empolga com o possível novo amor. No mesmo momento, Estefânia chega ao orfanato, a moça pede para falar com Mili. A suposta mãe pede para Chico que a deixe ir até o quarto. Desconfiado, o cozinheiro autoriza e a acompanha. Na cozinha, Binho e Rafa olham Vivi toda arrumada. A menina diz que irá ao shopping com suas novas amigas, Débora e Priscila. Os meninos oferecem pudim para a amiga e ela recusa, pois diz que está de dieta. No quarto, Estefânia conversa com Mili e diz que a garota é muito especial. Ao perceber que a menina gosta de história, confessa que também ama ler livros. A moça entrega uma roupa de presente para Mili e diz que pertenceu a ela. Eduarda vai à mansão para contar a Carmen sobre as ideias que teve para separar Carol e Junior. A socialite diz que comprou uma viagem para Búzios e que seria ideal se Maria Cecília e Junior fossem viajar juntos. Carmen diz a Eduarda que já sabe o motivo da socialite querer empurrar a filha para Junior. A vilã conta para Eduarda que Maria Cecília pediu demissão do Café Boutique. Carol vai à sala de José Ricardo e aceita a proposta de ser assistente de Armando. No orfanato, Estefânia revela para Mili que precisará voltar para a sua cidade e que gostaria a acompanhasse. Na penitenciária, Cintia visita Cícero (Ernando Tiago). A diretora se apresenta e o rapaz se surpreende ao saber que ela dirige o orfanato Raio de Luz. Confusa, Mili fala a Estefânia que precisam esperar a guarda sair para que ela vá embora. A moça diz que elas podem esperar juntas, igual uma família de verdade. As crianças dizem a Chico que não gostaram de Estefânia e confessam que Mili não está à vontade com a moca. No Café Boutique, José Ricardo fica feliz com a resposta de Carol e chama Armando para dar a notícia. O empresário conta ao rapaz que Carol aceitou a proposta. Nervosa, Eduarda chega em casa e conta a Shirley o que descobriu. A socialite vai ao quarto da filha para tirar satisfação. Na penitenciária, Cícero pergunta para Cintia como estão Vivi e Tati. O rapaz diz que pensa muito nas filhas. A diretora diz a Cícero que as meninas sentem muito a falta do pai. O homem confessa a diretora que foi um péssimo pai para as meninas. A diretora diz a Cícero que quando ele sair da prisão poderá revê-las.



Sexta-feira



No orfanato, Chico convida Estefânia (Adriana Alencar) para almoçar e Mili aceita a sugestão. No Café Boutique, Armando e Carol irão trabalhar na mesma sala. O rapaz trata sua nova assessora de uma forma grosseira e Carol não aceita as atitudes de Armando. Eduarda revela a Maria Cecília que já sabe que a filha pediu demissão. A socialite tenta obrigá-la a voltar para o trabalho, mas a moça diz que não irá fazer isso. Maria Cecília pede à mãe que comece a economizar e a ex-modelo se desespera. No shopping, Débora e Priscila combinam de sair com seus namorados e convidam Vivi para ir com Mosca. A órfã mente para as novas amigas e diz que terá um compromisso com o garoto. Débora avisa a pequenina que elas precisarão ir a uma festa e que precisam comprar roupas novas. Na cozinha, os órfãos fazem um interrogatório com Estefânia. Chico pergunta à moça se ela fará todos os testes para verificar se Mili é realmente sua filha, a moça afirma que sim. A mulher diz que mora em Niterói e as crianças estranham que Estefânia não tenha nenhum sotaque. Mili interrompe as perguntas e pede para que todos apreciem a comida do cozinheiro. No shopping, Débora e Priscila compram roupas novas. Vivi se assusta com os preços das peças. No Café Boutique, Clarita conta a Carol que procurou Érica pelo FrendiBuqui. A garota demonstra preocupação com a concorrente e diz que Beto precisa mudar o status na sua rede social para namorando. No orfanato, os órfãos comentam que Estefânia tem um jeito estranho de agir. Mosca dá a ideia de todos seguirem a mulher para descobrirem tudo sobre ela. No Café Boutique, Armando encontra Cintia no elevador. A diretora diz ao rapaz que foi visitar Cícero (Ernando Tiago) na prisão e que logo estará livre de Vivi e Tati. Armando pede para que a moça não se esqueça que ele a ajudou. Cintia fala ao vilão que precisa se livrar de todos os órfãos para poder procurar o tesouro que tem escondido no orfanato. No orfanato, Estefânia se despede de Mili e diz que não vê a hora de ficar junto da filha. Ao sair do local, Mosca, Rafa, Binho, Pata e Bia seguem a mulher. Cintia conta a José Ricardo que a mãe de Mili apareceu. Assustado com a notícia, o empresário garante a namorada que Estefânia não é a mãe de Mili. Cintia estranha a reação de José Ricardo e pergunta se ele conheceu a mãe da pequenina. O homem diz que não, mas, que segundo Sofia, a mãe de Mili não se chamava Estefânia e que já faleceu. No orfanato, Mili está pensativa no pátio e Duda resolve fazer uma surpresa para a garota. A pequenina revela que está com medo de que a moça não seja sua mãe. Duda acalma a garota e diz que elas podem fazer um exame de DNA. Mili revela que Estefânia a convidou para voltarem juntas a sua cidade, pois ela precisa ir embora. Duda tenta acalmar a amiga e pergunta se ela quer ir com sua suposta mãe. A órfã confessa que tem medo de perder a chance de ter uma família. As crianças seguem Estefânia e a observam conversando com um homem suspeito. A mulher entrega para o rapaz um envelope e a atitude intriga os pequeninos. Eles resolvem continuar seguindo a moça, quando um carro para com dois homens e Estefânia foge em um taxi. As crianças voltam para o orfanato e contam a Mili e Duda tudo o que viram. A pequenina estranha e acredita que os amigos estão julgando a mulher sem saber o que está acontecendo. Confusa, Mili resolve não falar mais sobre o assunto e sobe para o seu quarto. Preocupados, os órfãos vão à sala de Cintia e contam a diretora sobre o que viram. A mulher tenta acalmá-los e diz que irá pedir para Estefânia ir até o orfanato para conversarem. A diretora fica irritada com a descoberta dos pequeninos. Mais tarde, Estefânia chega ao local. A moça encontra com todas as crianças e Mosca a questiona sobre tudo o que viu. Surpresa, a mulher diz que o homem que eles a viram conversando é seu mecânico. Os outros dois que a seguiram, ela não sabe e por medo fugiu. Cintia chama Estefânia para conversar em sua sala. A diretora avisa a mulher que precisa parar o processo da guarda, pois recebeu informações de que ela não pode ser a mãe de Mili. Estefânia não concorda e diz que é a mãe biológica da garota. Cintia conta que se ela quiser a guarda da filha, terá que provar que é sua mãe verdadeira. Estefânia pede para conversar com Mili e a diretora autoriza. No jardim, a moça não conta a Mili o que Cintia conversou com ela e a convida para tomar um sorvete. A pequenina aceita o convite e diz que precisa avisar Cintia, mas Estefânia diz que não será necessário, pois já avisou a diretora sobre o passeio. Ao saírem, Mili encontra com Ernestina no portão e avisa a zeladora que sairá com sua suposta mãe. No orfanato, Mosca, Rafa, Binho, Pata e Bia não se convenceram com as desculpas de Estefânia. No mesmo momento, Vivi encontra uma matéria na internet com uma foto da moça. 