Confira a semana de A gata (23 a 28/1)

Segunda-feira



O filho de Garibaldo e a filha de Virginia vão prestigiar a festa de aniversário dos filhos de Esmeralda e Paulo. Centavinho diz a sua filha, Virginia, que quando ela sair do colégio eles vão almoçar com sua avó. A menina diz que não quer, pois sua avó não a ama. Centavinho diz que Lorena tem um caráter difícil, mas a ama. Virginia responde que Lorena não ama nem ela e nem Letícia, pois só gosta de Paulinho. Carlos Horácio pergunta a seu pai porque não tem mãe. Garibaldo responde que algumas crianças não têm mãe, como ele e Virginia. O menino responde que a mãe de Virginia foi para o céu, e questiona o pai se a sua também foi. Esmeralda e Paulo encontram Inês pedindo esmola. Ao vê-los, ela insulta Esmeralda. Lorena não oculta seu amor por Paulinho, já a Letícia e Virginia trata com muita indiferença. Billy, Tony e Garibaldo conseguiram ter uma carreira profissional. Os três se lembram de Raí, que não teve a mesma sorte. Garibaldo diz aos amigos que Damião irá ajudar Raí a sair da prisão.



Terça-feira



Gisele convence Edgar que Esmeralda e Paulo são os culpados por sua loucura e, junto com Lorena, vão fazer muito mal a Esmeralda. Mônica tenta convencer Esmeralda de que deve ser mais sociável, que nem tudo é trabalho e afazeres de casa. Carlos Horácio vê Inês pedindo esmola e dá umas moedinhas. Inês se surpreende ao ver Garibaldo com o garoto. Inês chora. Lorena faz um escândalo argumentando que Paulinho está doente. Esmeralda diz a Lorena que não quer que seu filho seja atendido pelo mesmo médico que atendia Gisele. Inês diz a Raí que sentiu muito ao ver Garibaldo bem, e às vezes pensa em pedir lhe ajuda para procurar seu filho. Raí aconselha Inês a se resignar, pois pagaram por seu filho e ela torrou todo o dinheiro. Lorena diz a Edgar que sabe que Paulinho não está doente e agradece por ele tê-la apoiado.



Quarta-feira



Garibaldo, ao ver no que Inês se tornou, chora ao recordar os momentos que viveu com ela e pela maneira como seu filho chegou a suas mãos. Lorena, cheia de ódio, busca uma maneira de separar Paulo e Esmeralda. Ela segue colocando Paulinho contra a mãe para ficar com o garoto. Esmeralda se queixa com seus pais sobre os maus tratos que recebe de Lorena, e que a senhora está lhe roubando o carinho de Paulinho. Silencioso responde que falará com Paulo, para que ele alerte Lorena. Esmeralda pede que ele não o faça, pois seria como permitir que Lorena continue interferindo em sua vida de casada. Garibaldo, chorando, diz a Centavinho que doeu muito ver Inês tão mal, e se sente responsável por isso, pois ele a levou para o mau caminho. Centavinho responde que cada um escolhe o que quer para sua vida. Garibaldo diz que dói muito ter que dizer a seu filho que sua mãe morreu. Inês pergunta a sua avó se sabe onde vive Garibaldo, diz que o viu com um menino e suspeita que se casou. Ela diz estar arrependida de ter vendido seu filho e pede ajuda para procurá-lo. Vick se zanga com Edgar ao chegar em sua casa e ver Gisele.Ela grita que essa mulher a fez muito mal. Egdar responde que Gisele é apenas uma vítima de Esmeralda e Paulo. Vick diz que não é verdade, que Gisele é manipuladora e sonsa. Mônica finge amizade por Esmeralda, mas deseja mesmo é separá-la de Paulo. Rita diz a Garibaldo que Inês quer falar com ele. Garibaldo responde que se Inês quer rever seu filho, não deveria tê-lo vendido. Lorena manipula Paulinho dizendo que adora sua mãe e ela a trata muito mal. Edgar diz a Vick que está apaixonado por Gisele. Mariano diz a Paulo que Lorena jamais aceitará Esmeralda, assim eles devem ir para longe de Lorena. Paulinho pensa que sua avó Lorena está inventando coisas que não são verdade, e por isso, rezará por ela.



Quinta-feira



Paulinho diz que Mônica não o agrada, porque em sua presença seu pai parece não se sentir bem. Lorena obriga uma empregada a dizer que Paulinho está muito pálido. A empregada responde que sabe que sua real intenção é tirar Esmeralda de sua casa. Lorena diz que odeia Esmeralda mais do que tudo e irá tirar Paulinho dela. Inês pergunta a Rita o que Garibaldo disse sobre seu pedido. Rita responde que é melhor que ela se esqueça de Garibaldo, porque ele disse que para ele, Inês e seu filho estavam mortos. Lorena tenta impedir Esmeralda de ver seu filho. Esmeralda responde estar cansada de seus maus tratos, mas que impedir que ela veja seu próprio filho, isso ela jamais vai permitir. Paulinho diz a sua mãe que Mônica não o agrada, porque quando ela e sua avó se encontram, só ficam falando mal dela. Inês diz a Raí que dói ver Garibaldo transformado em um senhor, que seguramente tem esposa e filhos o esperando em casa.



Sexta-feira



Raí propõe ter uma relação com Inês, mas ela o rejeita. Silencioso diz a Paulo que pelo bem de seu matrimonio ele deveria mudar de casam, pois Lorena nunca vai aceitar Esmeralda. Paulo nega, dizendo que sua mãe se tornou uma mulher boa. Esmeralda tenta fazer as pazes com Lorena. O Silencioso diz a Damião e ao advogado Osório que precisam averiguar o que ocorreu com a fortuna Martinez Negrete. Mônica diz a Lorena que Paulinho disse tê-las escutado falando de Esmeralda. Mônica conta a Paulo mentiras sobre Esmeralda. Lorena, Gisele e Edgar entram em acordo com uma armadilha para separar Paulo e Esmeralda. Para reiterar seu amor por Esmeralda, Paulo a presenteia com um anel. Lorena, cheia de ódio, crê ver Augusto caçoando de seus planos. Esmeralda diz a Lorena que por amor a seus netos e a Paulo, elas devem fazer um esforço para se tratarem bem. Lorena começa a gritar e a agredir-se. Ela faz Paulo acreditar que Esmeralda a maltrata. 