Confira a semana de Querida Inimiga (23 a 28/1)

Segunda-feira



Ernesto pergunta a Lorena se ela preparou o que ele pediu e se seguiu sua receita ao pé da letra. Lorena responde que fez de sua própria maneira. Ivan está para fora do restaurante de Raimundo e liga para Betina para convidá-la, mas Paula não permite. Ernesto precisa sair do restaurante e pede a Lorena que vigie Ivan e dê continuidade a sua sobremesa. Também deixa instruções para todos os trabalhadores. Omar e Zulema descobrem que Hortência e Jaime já estão em liberdade e se deprimem, mas pensam que precisam estar felizes para o casamento de Diana e Bruno. Amália conta a Toribio uma história muito triste para que ele a empreste dinheiro. Toribio busca uma forma de conseguir dinheiro para Amália. Juliano consegue trabalho como modelo da marca ABC Esportes e pede a Rose que vá a sua sessão fotográfica. Lalo quase afoga Sara por ela estar o enganando e exige uma alta quantia em dinheiro para não entregá-la a Hortência. Lorena está falando com Ivan fora do restaurante quando chega Betina com Alonso. Alonso vê Lorena e quer ir embora. Ernesto chega e começa a discutir com Alonso por ele gritar com Ivan. Ambos se exaltam e Alonso parte com Betina. Ernesto pede que Ivan entre no restaurante e acusa Lorena de defender Alonso. Ernesto é chamado com urgência na cozinha, pois a comida que de Gonzalo é um desastre. Ernesto culpa Lorena, mas Arnaldo diz que Gonzalo estava encarregado da comida. Ernesto demite Gonzalo, que vai se queixar com Mônica. Hortência e Jaime voltam para a mansão. Vasco pede que Bárbara embale suas coisas, pois irão embora da casa. Darío visita Betina e Paula e fala sobre os velhos tempos. Dario beija Paula e ela pede que ele jamais faça isso de novo. Vasco leva Bárbara para um hotel para que vivam ali, mas ela não aceita a situação. Hortência e Sara conversam depois da festa de boas-vindas e Hortência pede um exame de DNA para comprovar que ela é sua neta. Sara garante à senhora que e jamais mentiria sobre algo assim. Hortência diz que então ela não terá problema em fazer um exame de DNA. Sara fica desesperada e tenta elaborar um plano para burlar o exame. Raimundo recebe a visita de Greta no restaurante e ela se desculpa pelo ocorrido na noite anterior. Raimundo não aceita suas desculpas e agora entende porque Paula não compareceu ao encontro. Raimundo visita Paula e resolve o mal entendido. Ele a convida para o cinema e ela aceita o convite. Depois de pensar muito, Sara vai até o quarto de Hortência e diz que dois policiais estão na sala à sua espera. Hortência vai atendê-los e Sara a segue. Quando a senhora está na escada, Sara a empurra e Hortência rola escada abaixo. Sara, cínica, rapidamente chama Alonso e Hortência é levada para uma clínica. Lorena recomenda Maria para a vaga de Gonzalo. Mônica fica inconformada, pois sabe que a recomendação partiu de Lorena. Na clínica, Sara faz seu papel com primor: chora e implora a Alonso que salve sua avó. Lalo ri da cena. Vasco duvida que tenha sido um acidente e culpa Sara, dizendo que certamente ela foi quem empurrou Hortência. Alonso informa à família que Hortência sofreu uma embolia pelo golpe e, se sobreviver, ficará em estado vegetativo. Amália consegue dinheiro com Toribio e o agradece, dizendo que sua amizade é o melhor que aconteceu em sua vida. Numa madrugada, quando Arthur volta para a casa, Valéria percebe que ele tem o cabelo molhado. Ele se defende das suspeitas. Juliano vai ao estúdio com Rose, que se zanga ao descobrir que ele precisará tirar fotos em traje de banho. Sara tenta ficar a sós com Hortência para matá-la, mas Alonso não deixa ela entrar na UTI. Greta se desculpa com Paula pelo ocorrido e elas voltam a ser amigas. Valéria avisa Paula que Arthur está a ponto de sair para seu encontro amoroso. Darío chega nesse momento e atrapalha o plano. Um pouco depois, Raimundo também aparece com um ramo de flores. Quando Arthur sai de seu apartamento, Paula consegue segui-lo até um hotel. Ele sobe de elevador e ela vai correndo pelas escadas até chegar ao terceiro andar, mas ali ela o perde e não consegue descobrir em qual quarto ele entrou. Paula decide esperar até que Arthur saia do quarto. O elevador volta a se abrir e Paula vê Jaqueline entrar no quarto de Arthur, que a recebe com um beijo apaixonado.



Terça-feira



Jaqueline e Arthur fazem juras de amor enquanto planejam saquear a empresa de Hortência. Com Hortência na clínica, Sara pede a Alonso que passe uma noite com ela na mansão, mas Alonso nega, dizendo que não pode fazer isso. Sara se lembra que Lalo a disse que Alonso estava com ela apenas para esquecer Lorena. Alonso pensa que está cada vez mais difícil continuar com Sara. Para Rose, é um tormento ver Juliano rodeado de modelos. Lorena tenta fazer Rose entender que é ela quem Juliano ama. Paula chega ao apartamento após ter tirado fotos de Arthur com Jaqueline e diz a Darío que eles precisam sair. Paula diz a Darío que o revelará a o tipo de mulher com quem se casou. Jaqueline chega e ao vê-la exige que Darío a expulse de seu apartamento. Paula mostra a foto e Jaqueline jura que é uma montagem, pois Paula só deseja separá-los. Darío exige que Jaqueline vá embora, mas ela responde que não irá. Darío, então, joga suas roupas pela janela e Jaqueline sai apressada para recolhê-las. Greta vai à casa de Catarina e, com dor, confirma a Valéria que Arthur a engana, mas Valéria tem uma grande surpresa ao saber que não é com Bárbara, mas com Jaqueline. Valeria espera que Arthur chegue de seu encontro amoroso e o confronta com as informações que tem. Arthur confirma que é amante de Jaqueline e pede perdão a Valéria, que o esbofeteia. Jaqueline liga para Arthur e comunica o ocorrido, e que não sabe o que fazer, Arthur a pede para ir á um hotel. Paula não cabe em si de alegria por haver desmascarado Jaqueline e celebra com suas amigas. Darío a visita para pedir lhe perdão por tê-la abandonado, e destruído seu lar. Paula o perdoa em nome de sua filha e dos bons momentos vividos. Quando Alonso anuncia que no dia seguinte vai dar alta a Hortência, Vasco se apressa para avisar Bárbara que contrate uma enfermeira que cuide de sua avó, já que não devem deixar à senhora a mercê de Sara. Sara dá a Lalo 50 mil dólares e diz que não tem mais de onde tirar dinheiro para entregá-lo. Lalo garante que não haverá mais problemas quando Hortência morrer. Sara tenta seduzir Lalo, para voltar a tê-lo nas mãos, mas ele responde que a única coisa que há entre eles é o dinheiro que precisa entregá-lo. Silvia visita Ernesto para informar lhe que ganhou um prêmio e quer sua companhia para recebê-lo. Mais tarde, a diretora da escola dos sobrinhos de Ernesto telefona-o para pedir lhe que vá buscá-los, o que ele faz prontamente, estando com as crianças o telefonam novamente para informar que sua irmã e seu esposo sofreram um acidente, e acabaram falecendo. Arthur investiga onde Valéria está vivendo com as crianças, e vai atrás dela pedir lhe perdão e suplicar que volte para a casa de Catarina. Valéria apenas responde que logo ele receberá o papel do divórcio. Catarina não perde tempo para aconselhar Arthur que tire seus filhos de Valéria, pois ela não vai os cuidar como se deve, mas Arthur afirma á mãe que jamais tirarão os filhos de uma mãe como Valéria, para entregar-los a um homem como ele. Em frente a seu edifício, Maria encontra Jaime, que comenta já saber que ela está trabalhando em um restaurante. Ele diz também que seu divórcio está em andamento, e a pede para que siga sendo sua amiga, o que Maria aceita com gosto. Florência garante a Alonso que a quimioterapia está dando resultado, pois já se sente melhor, porém nos exames Alonso vê que Florência está pior, e comenta com Valéria que isso não é justo. Á pedido de Ernesto, Lorena se comunica com Ivan por telefone, para pedir que ele vá ao apartamento de seu tio, pois tem algo importante para dizer lhe. Ivan é bastante grosseiro com Lorena e se nega a ir. Mônica sabe, por seu pai, o corrido com a irmã de Ernesto, ele conta á Ivan, que reage violentamente. Noemi informa Alonso que se decidiu por dar lhe o posto de Bruno. Alonso dá a noticia a Sara, mas ela a recebe friamente, eles discutem e Alonso diz que se deu conta que eles são muito diferentes em sua maneira de pensar. Zulema e Omar têm uma conversa e ela comenta que Sara só os causou tristeza, e que, desafortunadamente, ela é ambiciosa igual sua avó. Mas tarde Zulema comenta com Maria que acredita que Omar é infiel. Quando Hortência recebe alta, Sara decide levá-la à mansão em seu carro. Vasco a informa que irá com elas, para assegurar que não mate sua avó. Sara tem que aceitar a presença de Vasco e Bárbara em sua casa, pois eles não pretendem deixar Hortência sozinha com ela. Vasco contrata Augusta, uma enfermeira muito eficaz, que fica com a missão de não desgrudar de Hortência um só momento e nem permitir que Sara se aproxime. Sara se enfurece, pois sente que não terá meios de acabar com seu serviço e liquidar Hortência. Mais tarde, Sara entra na sala e encontra Lalo comodamente sentado ali. Ela o pergunta como entrou e ele responde que as sombras cabem em todas as partes. Lalo diz a Sara que além do dinheiro, também deseja viver na mansão. Ela responde que isso é impossível. Bárbara entra neste momento e pergunta quem é esse homem. Sara diz que ele está buscando emprego como motorista. Lalo se apressa em dizer que ele e Sara já chegaram a um acordo e ela o contratou.



Quarta-feira



Sara quer ficar a sós com Hortência, mas Augusta a impede e deixa bem claro que ela jamais conseguirá fazê-lo. Lalo diz a Sara que foi Lorena quem comunicou que ela havia se envolvido com Alonso. Sara ameaça fazer mal a ele caso conte a Lorena o caso entre eles. Rose está com ciúme e insegura com as modelos que cercam Juliano. Quando Bárbara vai falar para que seu esposo a engana com Jaqueline, Valéria diz que ela fez o mesmo e a expulsa da clínica. Acidentalmente, Toribio descobre que Amália já teve cinco esposos e que todos morreram misteriosamente. Ele confronta Amália e ela pede perdão pelo que fez, mas diz que não devolverá o dinheiro que ele lhe emprestou. Ivan se torna cada vez mais arisco e grosseiro com Ernesto. Lorena não consegue fazer nada a respeito, mas ajuda Ernesto com as crianças, o que irrita Mônica. Sara fica furiosa quando Vasco lhe diz que os acionistas o nomearam gerente geral, e que ela agora terá que se acostumar a vê-lo trabalhando no escritório. Finalmente, Ernesto se enche de coragem e beija Lorena. Quando Ernesto beija Lorena a diz amá-la sinceramente, porém ela acredita ser apenas uma a mais em sua lista de mulheres. Vasco faz uma revisão das contas e movimentação financeira da empresa. Sara se irrita. Paula se desconcerta muito quando Darío a visita e lhe pede que voltem a se casar. Arthur e Valéria têm um encontro e ela o diz que não mudará de idéia e deseja o divórcio. Arthur tenta fazê-la repensar na decisão, mas Valéria é firme em sua decisão. Dias depois, eles assinam o divórcio e Valéria comemora com Paula e Maria. Devido a seus problemas com Zulema, Omar revela a Vasco que sofre de impotência. Ele o aconselha a procurar um médico. Alonso diz a Sara que deseja terminar. Ela se humilha e implora para que ele não a deixe. Alonso propõe que eles continuem a conversa em outra ocasião. Sara visita Alonso em seu apartamento e tenta seduzi-lo. Alonso segue dizendo que não deseja mais estar com ela, pois nunca pode deixar de amar Lorena. Sara fica furiosa.



Quinta-feira



Depois do problema que teve com Alonso, Toribio vai ao apartamento de Paula. Alonso vai atrás do pai, mas ele se nega a voltar. Jaqueline faz que Sara perca a paciência, pois fica a provocando. Arthur suspeita que Sara está roubando sua avó e entra em seu escritório para buscar alguma informação que a comprometa. Ele acaba levando uma pasta com extratos da conta de Sara. Mais tarde, ele os lê e descobre que Sara desviou grandes quantias de dinheiro da empresa de Hortência para contas particulares. Darío e Jaqueline vão ao juizado para resolverem suas pendências. Eles seguem decididos que querem se divorciar. Jaqueline tem o descaramento de pedir uma pensão a Darío, mas ele se nega firmemente, ambos acabando assinando o pedido. Ernesto leva Lorena para um passeio e diz que a ama. Ela confessa o mesmo e eles se beijam. Ernesto e Lorena passam a noite conversando e Maria e Rose se preocupam com ela. Lalo diz a Sara que já é hora de ela dar outro cheque de cinquenta mil. Betina se sente deprimida porque não sabe nada de Ivan. Zulema diz a Diana e Bruno, que acabaram de chegar da lua de mel, que Hortência sofreu um acidente. Bruno fica preocupado. Bárbara vai às compras com Lalo para ajudá-lo a vestir-se melhor. Ele a diz que o dinheiro é de uma herança. Valéria e Arthur contam a seus filhos que vão se divorciar. Valéria diz a Arthur que ela levará as crianças para viver com sua família. Arthur suplica para que ela não os leve. Alonso diz a Bruno que agora é o chefe da clínica. Bruno se zanga e o acusa de apunhalá-lo pelas costas. Ernesto e Lorena levam Ivan, Gina e Alessandro para um passeio no qual eles se divertem muito, mas Gina se perde e Alessandro cai e se machuca. Pouco tempo depois encontram Gina e levam Alessandro ao hospital. Nesse tempo Sara aparece e Lorena a vê. Sara diz a Alonso que precisa dele. Alonso pede que ela não o amole mais com isso, pois já se decidiu que entre eles nada mais será possível. Ivan culpa Ernesto por tudo que ocorreu a sua família. Ele chama sua tia Gladis para que o ajude. Lalo diz a Bárbara que ela tem uma aparência muito jovem e é uma mulher muito bonita. Rose e Juliano vão passar um dia no campo, e ela se queixa que ele não come nada. Juliano a pede que entenda seu trabalho e diz que não pode engordar, porém todo esse esforço é para que possam se casar. Zulema diz a Maria que está convencida que Omar tem uma amante. Gladis diz a Ernesto que vai brigar pela custodia das crianças. Ivan acusa Ernesto de não dar atenção a ele e seus irmãos e diz que quer ir viver com Gladis.



Sexta-feira



Gladis insiste com Ernesto que lutará pela custodia das crianças. Ivan diz que Ernesto é mulherengo. Juliano leva Rose ao estúdio fotográfico. Helena diz a Rose que ela, felizmente, é casada e não se interessaria por Juliano. Helena tira fotos de Rose e Juliano se mostra orgulhoso por tão belas que as fotos saíram. Ele pede a Rose que se case com ele. Paula, Maria, Greta e Valéria se juntam para a festa de despedida de Valéria. Ernesto volta ao trabalho e agradece Raimundo por todo seu apoio. Ele diz que está namorando Lorena. Mônica tenta convencer Ivan a ser contra Ernesto e Lorena, mas ele se nega. Vasco diz a Jaqueline que não confia em Sara. Lalo pede permissão a Bárbara para sair, mas ela diz que precisa de seus serviços. Alonso pede a Lorena que o explique sua relação com Lalo, pois está cheio de dúvidas e pede desculpas por tratá-la mal. Zulema decide deixar de fazer dieta, pois crê que Omar já não mais a ama. Omar vai a farmácia comprar um estimulante, mas o exigem a receita. 