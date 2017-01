Confira a semana de ()Confira a semana de Rubi (23 a 28/1)

Você está: Novelas

Confira a semana de Rubi (23 a 28/1)

Segunda-feira



Rubi, insinuante, diz a Heitor que gostaria de trabalhar como sua secretária para pagar o que gastou no tratamento de sua mãe. Rubi, hipócrita, diz a Maribel que pediu emprego a Heitor para poder pagar a dívida que tem com ele. Rubi fica enfurecida quando Cristina comenta que recebeu flores de Caetano e que aceitou seu convite para sair. Alessandro comenta com Heitor que Rubi está a procura de um homem rico que possa lhe proporcionar uma vida de rainha. Heitor comenta que Rubi pediu insistentemente para que a deixasse trabalhar com ele e que Maribel também lhe pediu para que ajudasse sua amiga, por isso não teve outra saída a não ser contratá-la. Alessandro não consegue esconder sua indignação e procura Rubi. Ele pergunta a Rubi o que pretende ao se aproximar de Heitor e avisa que vai vigiar todos os seus passos. Alessandro sugere a Maribel que fique a maior parte do tempo ao lado de Heitor. Rubi se insinua abertamente para Heitor. Rubi se insinua para Heitor e fica furiosa ao perceber que não consegue chamar sua atenção. Raul tenta seduzir Lorena, mas ao perceber que ela não está interessada diz que é melhor que não se falem mais. Lola comenta com Rubi que torce para que Cristina e Caetano se dêem bem e se casem. Rubi pergunta a Caetano se Maribel está sabendo que ele está interessado em Cristina e, cínica, comenta que talvez ele perca o emprego quando Maribel souber que está namorando a irmã de sua melhor amiga. Heitor, visivelmente irritado, diz a Maribel que se quiser se casar com ele terão que viver sem a intervenção de seu pai, pois jamais vai permitir qualquer ajuda financeira da parte dele. Rubi sugere a Heitor que compre um presente para Maribel e se oferece para acompanhá-lo até a loja. Ao chegar lá Rubi escolhe e experimenta o vestido e, propositalmente deixa a porta do provador aberta para que ele a veja nua. Ao saírem da loja, Heitor comenta com Rubi que avisou Maribel de que não poderia sair com ela.



Terça-feira



Rubi finge estar chateada por Heitor ter deixado Maribel esperando e o convida para jantar. Rubi tenta convencer Heitor de que Alessandro a enganou. Alessandro critica Dr. Belmiro por ter omitido que a pesquisa sobre genoma pertencia ao hospital de Nova Iorque e exige que ele se retrate imediatamente. Belmiro o aconselha a deixar as coisas como estão ou terá problemas em seu futuro profissional. Alessandro não acata o conselho e desmascara o médico. Lorena confessa a Raul que é a primeira vez que está com um homem e diz que ele foi brusco com ela. Dr. Belmiro diz a Alessandro que deve começar a procurar outro emprego. Marcos diz a Cristina que ela é diferente de todas as mulheres que conheceu. Ela conta que está saindo com Caetano, mas deixa claro que não existe nada entre eles. Inácio e Carla apoiam incondicionalmente a Alessandro e dizem que em breve ele encontrará uma mulher que o fará esquecer Rubi. Os pais de Alessandro também tentam reanimá-lo dizendo que ele sempre soube superar todos os obstáculos e que algum dia poderá esquecer o que aconteceu com Rubi e voltará a se apaixonar. Heitor sonha com Rubi. Luis garante para Alessandro que Rubi é apenas sua amiga e confessa estar interessado em sua irmã. Ele diz também que Rubi não é uma jovem interesseira, pois já dispensou muitos rapazes ricos que tentaram namorá-la. Heitor pergunta a Rubi por que insiste em lhe pagar se sabe perfeitamente que é o Alessandro que está se responsabilizando por todos os gastos com sua mãe. Rubi, hipócrita, diz a Heitor que Alessandro só está fazendo isso para pressioná-la a voltar a ser sua namorada. Genaro fica nervoso ao descobrir que Sofia é irmã de Alessandro. Dr. Belmiro diz a Alessandro que seu projeto agora lhe pertence, que está a ponto de conseguir um financiamento para colocá-lo em prática e adverte que não deve fazer nada contra ele, pois não terá como provar que o desenho é seu. Na construtora, Hilda diz a Rubi que o arquiteto Heitor telefonou para avisar que durante toda a tarde não estará na empresa. Rubi fica furiosa e quebra o porta-retrato com a foto de Maribel.



Quarta-feira



Rubi jura para si mesma que Maribel não se casará com Heitor. Genaro exige que Luiz volte para a capital e esqueça Sofia para sempre. Luis diz a Genaro que sua atitude é muito injusta, que tem um compromisso com Sofia e que não pretende abandoná-la. Alessandro, intrigado, diz a Vitória que não entende por que saiu para jantar com ele. Sentindo-se culpada por ele ter perdido o emprego no hospital por sua causa, ela lhe oferece sua amizade. Rubi, com o pretexto de entregar alguns papéis, vai até o apartamento de Heitor. Rubi diz a Maribel que não poderá acompanhá-la para comprar seu vestido de noiva, pois tem muito trabalho no escritório. Um mensageiro deixa algumas passagens de avião e Rubi vê que são para Genaro, esposa e filhos. Rubi volta a sair com Heitor para fazer compras e o assedia abertamente. Heitor a presenteia com uma gargantilha e os dois se beijam. Heitor se desculpa com Maribel, diz que está com uma terrível dor de cabeça e, por isso, não poderá acompanhá-la ao teatro. Magda aconselha Maribel a ir até o apartamento de Heitor para lhe fazer companhia. Lorena diz a Raul que se sente pressionada e que gostaria que ele fosse mais carinhoso com ela. Heitor pede perdão a Rubi por tê-la beijado. Rubi finge estar constrangida com o que aconteceu e diz que é melhor que não trabalhem mais juntos. Rubi sugere a Maribel que desista da Universidade e fique apenas com a fisioterapia, pois assim poderá fazer uma surpresa a Heitor no dia do casamento. Heitor discute com Alessandro porque este tenta convencê-lo de que Rubi está interessada na sua situação econômica. Alessandro e Rubi se encontram. Ele tenta se afastar, mas Rubi se aproxima e lhe dá um beijo.



Quinta-feira



Alessandro critica Rubi por tê-lo beijado. Ela diz que o beijou apenas para se certificar de que já não sente nada por ele. Heitor chega à casa de Maribel e é interceptado por Rubi, que pergunta como vão explicar para Maribel que já não trabalham juntos. Ela tenta beijá-lo, mas Heitor se afasta. Maribel diz a Heitor que Rubi anda muito sensível por causa do casamento, pois acredita que a amizade das duas terminará. Alessandro diz a Heitor que Rubi está definitivamente fora de sua vida e por isso não precisam brigar por causa dela. Inácio fica preocupado ao perceber que Carla tem apresentado falhas de memória. Alessandro comenta com Heitor que percebeu que sua mãe esquece os acontecimentos mais recentes e diz que pode ser o primeiro sintoma do mal de Alzheimer. Rubi vai até a empresa de Heitor, diz que já não pode continuar escondendo o que sente por ele e lhe dá um beijo. Genaro fica surpreso ao flagrar Heitor e Rubi se beijando. Heitor tenta se explicar, diz que estava apenas tentando consolá-la e jura que não há nada entre eles. Raul e Paco discutem por causa de Lorena. Genaro questiona Heitor sobre seus sentimentos por Maribel e o aconselha a pensar bem antes de marcar o casamento, pois não permitirá um escândalo depois que os convites forem entregues. Heitor beija Rubi, diz que está muito confuso e que não quer magoá-la e nem a Maribel. Rubi, hipócrita, diz que lutou muito contra seus sentimentos e que também se sente mal por causa de Maribel, que é sua melhor amiga.



Sexta-feira



Rubi, fingida, pede a Heitor que passe a noite com ela e depois se afastem para sempre. Marcos pede a Cristina que seja sua namorada. Ela diz que não pode aceitar porque está apaixonada por Caetano. Rubi diz a Cristina que talvez Caetano tenha se decepcionado, já que a viu sair com Marcos. Rosário diz à filha que deveria ter comentado com Caetano que Marcos é apenas um amigo. Lola diz a Cristina que Caetano ligou para cancelar o encontro. Dr. Belmiro comenta com Gatuno que fará com que Alessandro confie novamente nele e depois vai acusá-lo de fraude, pois não vai permitir que ele fique à frente do projeto. Rubi vai até a casa de Genaro e Elisa para levar alguns documentos e, chorosa, diz ao casal que está muito preocupada com a saúde de sua mãe e que, além do mais, não gostaria de abandonar a Universidade. Maribel, desconcertada, pergunta a Heitor por que não foi à igreja dar entrada nos papéis do casamento. 