Você está: Novelas

RecordTV

Confira a semana de A escrava Isaura (23 a 28/1)

Vcfaz.tv - Hoje, 01:27







Segunda-feira



Leôncio atira. Coronel Sebastião tenta contornar a situação. Joaquina é colocada no tronco. André e João planejam fugir. Malvina pede ajuda ao Comendador Almeida para salvar Joaquina. Gabriel volta para casa feliz. Leôncio quer que Isaura se entregue a ele em troca do perdão à Joaquina. Joaquina é castigada e o Comendador Almeida ordena que parem com as chibatadas. João cuida de Joaquina. André pede um beijo à Isaura. Malvina vasculha o armário de Leôncio que a pega em flagrante. Leôncio castiga André. Isaura encontra o dinheiro no armário de Leôncio. Leôncio prepara o ferro de marcar boi para queimar André.



Terça-feira



André é marcado com ferro quente. Todos na fazenda ouvem os gritos de dor de André. Leôncio dá chicotadas em André. Comendador Almeida diz à Isaura que vai lhe dar a liberdade. Leôncio pergunta o que Isaura fazia em seu quarto. Leôncio descobre que o dinheiro sumiu e invade o quarto de Isaura. Rosa se declara para André. Malvina desconfia de Leôncio. Tomásia tem pesadelo. Rosa alimenta André que está no tronco. Almeida manda Leôncio comprar escravos. Miguel chega a fazenda acompanhado do Sargento de Milícias. Tomásia encontra Leôncio na rua.



Quarta-feira



Conde Campos vê Leôncio conversando com Tomásia e o desafia para um duelo. Isaura entrega o saco de moedas a Miguel e diz a Almeida que encontrou no quarto de Leôncio. Leôncio compra somente escravas. Dr. Paulo pede a mão de Helena em namoro. Miguel pede que o Comendador Almeida venda Isaura. Helena escreve um bilhete para Gabriel. Leôncio ameaça Miguel na frente do Sargento de Milícias. Comendador Almeida diz que precisa da companhia de Isaura. Almeida pede explicações a Leôncio e se espanta porque ele só comprou escravas. André diz que vai matar Leôncio.



Quinta-feira



André quer fugir para um quilombo. Tomásia sonha com a morte de seu marido e se desespera. Leôncio arma com Francisco uma emboscada para o Conde de Campos no duelo. Helena diz a seu pai que não tem interesse no Dr. Paulo. Isaura, Joaquina e João preparam a fuga de André. André conta à Rosa que vai fugir. Henrique pensa em pedir dinheiro emprestado para seu pai para ajudar Miguel. André consegue fugir. Rosa vê André beijar Isaura.



Sexta-feira



O Conde de Campos leva dois tiros no duelo contra Leôncio. Henrique tenta arranjar dinheiro emprestado com seu pai para libertar Isaura e posteriormente se casar com ela. Dr. Paulo diz que a situação do Conde é grave e que ele sofreu uma tentativa de assassinato. Rosa conta ao Com. Almeida que Isaura ajudou André a fugir. Isaura confirma sua ajuda e Leôncio se irrita. Isaura recebe castigo. O Conde de Campos morre ao lado de Tomásia. Leôncio atira. Coronel Sebastião tenta contornar a situação. Joaquina é colocada no tronco. André e João planejam fugir. Malvina pede ajuda ao Comendador Almeida para salvar Joaquina. Gabriel volta para casa feliz. Leôncio quer que Isaura se entregue a ele em troca do perdão à Joaquina. Joaquina é castigada e o Comendador Almeida ordena que parem com as chibatadas. João cuida de Joaquina. André pede um beijo à Isaura. Malvina vasculha o armário de Leôncio que a pega em flagrante. Leôncio castiga André. Isaura encontra o dinheiro no armário de Leôncio. Leôncio prepara o ferro de marcar boi para queimar André.André é marcado com ferro quente. Todos na fazenda ouvem os gritos de dor de André. Leôncio dá chicotadas em André. Comendador Almeida diz à Isaura que vai lhe dar a liberdade. Leôncio pergunta o que Isaura fazia em seu quarto. Leôncio descobre que o dinheiro sumiu e invade o quarto de Isaura. Rosa se declara para André. Malvina desconfia de Leôncio. Tomásia tem pesadelo. Rosa alimenta André que está no tronco. Almeida manda Leôncio comprar escravos. Miguel chega a fazenda acompanhado do Sargento de Milícias. Tomásia encontra Leôncio na rua.Conde Campos vê Leôncio conversando com Tomásia e o desafia para um duelo. Isaura entrega o saco de moedas a Miguel e diz a Almeida que encontrou no quarto de Leôncio. Leôncio compra somente escravas. Dr. Paulo pede a mão de Helena em namoro. Miguel pede que o Comendador Almeida venda Isaura. Helena escreve um bilhete para Gabriel. Leôncio ameaça Miguel na frente do Sargento de Milícias. Comendador Almeida diz que precisa da companhia de Isaura. Almeida pede explicações a Leôncio e se espanta porque ele só comprou escravas. André diz que vai matar Leôncio.André quer fugir para um quilombo. Tomásia sonha com a morte de seu marido e se desespera. Leôncio arma com Francisco uma emboscada para o Conde de Campos no duelo. Helena diz a seu pai que não tem interesse no Dr. Paulo. Isaura, Joaquina e João preparam a fuga de André. André conta à Rosa que vai fugir. Henrique pensa em pedir dinheiro emprestado para seu pai para ajudar Miguel. André consegue fugir. Rosa vê André beijar Isaura.O Conde de Campos leva dois tiros no duelo contra Leôncio. Henrique tenta arranjar dinheiro emprestado com seu pai para libertar Isaura e posteriormente se casar com ela. Dr. Paulo diz que a situação do Conde é grave e que ele sofreu uma tentativa de assassinato. Rosa conta ao Com. Almeida que Isaura ajudou André a fugir. Isaura confirma sua ajuda e Leôncio se irrita. Isaura recebe castigo. O Conde de Campos morre ao lado de Tomásia.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).