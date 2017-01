Você está: Notícias

Record TV estreia novo programa de Geraldo Luis nas sextas

A partir desta sexta-feira, dia 27 de janeiro, a Record TV passa a exibir o programa " Geraldo Brasil " nas noites de sexta-feira.



A atração vai trazer uma seleção das reportagens mais marcantes do Domingo Show , que é comandado por Geraldo Luis, ao vivo, aos domingos, e é um sucesso de audiência.



