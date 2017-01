Você está: Notícias

NET e Claro perdem assinantes em dezembro e Oi aumenta base

Vcfaz.tv - Hoje, 16:04







NET e Claro perdem assinantes em dezembro e Oi aumenta base (Divulgação) NET e Claro perdem assinantes em dezembro e Oi aumenta base (Divulgação)

A Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, divulgou os dados referentes ao mercado de televisão por assinatura no mês de dezembro de 2016.



De modo geral, o mercado perdeu mais de 80 mil assinantes ao longo do mês. O grupo com a maior redução foi o Telecom Americas, responsável pelas operadoras NET e Claro . No geral, o grupo perdeu 48.309 clientes e fechou o mês com 9.848.482 assinaturas.



O grupo Telefonica, que gerencia as marcas Vivo e GVT , perdeu 16.020 assinantes e fechou o mês com 1.713.718 clientes.



A SKY registrou um crescimento discreto de 1.695 clientes, totalizando 5.249.302 assinaturas no mês.



