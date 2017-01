Você está: Notícias

Big Fone tocou em Curitiba para ação promocional do BBB 17

O tradicional movimento da hora do almoço na Boca Maldita , no centro de Curitiba , ganhou um atrativo a mais nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro. A RPC , afiliada à Globo no Paraná, instalou um Big Fone para promover a estreia do Big Brother Brasil 17 , que começa hoje, depois da novela A Lei do Amor. O paranaense que foi o vencedor da edição de 2015, Cézar Lima , participou da ação interagindo com o público.



Mais de 200 pessoas puderam entrar na brincadeira e se sentir um BBB por um instante. Ao atender a ligação do Big Fone, eles ouviam mensagens como “ Você está no paredão, para ganhar a imunidade e algo especial você deverá realizar 10 polichinelos ” e “ Você está no paredão, para ganhar a imunidade e algo especial você deverá abraçar a primeira pessoa que passar ao seu lado ”, entre outras frases que brincavam com o público.



