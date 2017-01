NET e Claro HDTV passam a contar com novos conteúdos de TV Everywhere da Turner

NET e Claro HDTV passam a contar com novos conteúdos de TV Everywhere (Divulgação) NET e Claro HDTV passam a contar com novos conteúdos de TV Everywhere (Divulgação)

NET

Claro HDTV

TV Everywhere

Turner do Brasil

CN GO

TNT GO

TNT Séries GO

Space GO

GO

NOW

on demand

Queremos entregar aos nossos assinantes as melhores opções de entretenimento para assistir quando e onde quiserem. A parceira com a NET e com a Claro HDTV nos permite oferecer, por meio das nossas plataformas de TV Everywhere e do NOW, mais uma oportunidade aos fãs dos nossos canais de assistir seus programas favoritos, em múltiplas telas

A partir de 23 de janeiro, os clientes dapassaram a ter acesso aos serviços de(TVE) dasão as quatro plataformas que estarão disponíveis neste lançamento. Com acesso liberado por meio de tablets, computadores e smartphones, os assinantes poderão assistir aos canais ao vivo, via streaming, e ainda escolher o conteúdo que querem consumir, via serviço de VOD (vídeo on demand), quando preferirem.Outra grande novidade, além das plataformas, é a disponibilidade dos conteúdos dos canais Cartoon Network, TNT, TNT Séries e Space no, serviço de videoexclusivo das operadoras.”, destaca Anthony Doyle, vice-presidente de Vendas Afiliadas da Turner do Brasil.