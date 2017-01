Você está: Notícias

Erro

Falha faz Claro HDTV reiniciar receptor ao sintonizar Multishow Fuso

Vcfaz.tv - Hoje, 00:28







Falha faz Claro HDTV reiniciar receptor ao sintonizar Multishow Fuso (Divulgação) Falha faz Claro HDTV reiniciar receptor ao sintonizar Multishow Fuso (Divulgação)

Os assinantes da Claro HDTV que residem em estados que não seguem o horário de Brasília estão experimentando uma falha crítica na noite desta segunda-feira, dia 23 de janeiro.



Por conta da estreia do reality show Big Brother Brasil , a operadora é obrigada a disponibilizar o sinal alternativo do canal Multishow .



Os canais Multishow Fuso e Multishow Fuso HD foram disponibilizados por volta das 23h (horário de Brasília). Desde a liberação, os assinantes que tentam sintonizar os canais têm seus receptores travados e reiniciados.



Até o fechamento desta nota não há um meio de sintonizar os canais sem que os receptores sejam reiniciados. O problema afeta principalmente os receptores com gravador interno.



Se você também está sendo afetado pelo problema deixe o modelo de seu receptor em comentário nesta nota. Os assinantes daque residem em estados que não seguem o horário de Brasília estão experimentando uma falha crítica na noite desta segunda-feira, dia 23 de janeiro.Por conta da estreia do reality show, a operadora é obrigada a disponibilizar o sinal alternativo do canalOs canaisforam disponibilizados por volta das 23h (horário de Brasília). Desde a liberação, os assinantes que tentam sintonizar os canais têm seus receptores travados e reiniciados.Até o fechamento desta nota não há um meio de sintonizar os canais sem que os receptores sejam reiniciados. O problema afeta principalmente os receptores com gravador interno.Se você também está sendo afetado pelo problema deixe o modelo de seu receptor em comentário nesta nota.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 2 comentário(s).