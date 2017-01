Naftalina (1994): Bryan Adams com All For Love na 16ª posição

16. All For Love

Bryan Adams













17. Bump N' Grind

R. Kelly













18. Menina

Netinho













19. Requebra

Olodum













20. Conto de Fadas

Negritude Jr.













21. Meu Jeito de Ser

Só Pra Contrariar













22. The Power Of Love

Céline Dion













23. Esqueça

Fábio Jr.













24. Now and Forever

Richard Marx













25. Beijo Geladinho

Negritude Jr.













26. Can You Feel The Love Tonight

Elton John













27. Said I Love You... But I Lied

Michael Bolton













28. Você Vai Ver

Zezé di Camargo & Luciano













29. Mr. Vain

Culture Beat













30. I Miss You

Haddaway