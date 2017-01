Você está: Notícias

Audiência do SBT cresce 31% com novo horário de programa de fofoca

Audiência do SBT cresce 31% com novo horário de programa de fofoca

Na tarde desta segunda-feira, dia 23 de janeiro, a emissora de Silvio Santos levou ao ar o novo e remodelado formato de sua revista eletrônica que conta com a apresentação de Leão Lobo, Mamma Bruschetta, Décio Piccinini e Mara Maravilha e registrou excelentes índices no ranking geral das audiências na Grande São Paulo.



No horário em que foi ao ar, das 14h45 às 15h44, a atração que reúne informação, fofoca, política e as principais notícias do mundo marcou 7,31 pontos de média, 15,44% de share e 9 pontos de pico.



Além de ser o maior índice desde a estreia do formato no SBT, em 1º de agosto de 2016, a atração elevou a audiência da emissora no horário em 31%.



