A Hora da Venenosa deixa a Record TV na liderança com retorno de Fabiola Reipert

O Balanço Geral desta segunda-feira, dia 23 de janeiro, venceu a estreia de um programa de fofoca da terceira colocada. Na faixa de confronto, das 14h45 às 15h, com o quadro A Hora da Venenosa , marcou média de 11 pontos contra 7 pontos de média da outra emissora. Ou seja, derrotou a nova atração com uma vantagem de quatro pontos



Na faixa completa do quadro comandado por Reinaldo Gottino, Fabíola Reipert, que retornou ontem de suas férias, e Renato Lombardi, no ar entre 13h58 e 15h, A Hora da Venenosa conquistou a liderança absoluta com média de 11 pontos contra 9 pontos das duas emissoras que empataram em segundo lugar.



Em seu horário completo, o Balanço Geral, comandado por Reinaldo Gottino, também atingiu excelente média e consolidou o segundo lugar isolado com 9 pontos, pico de 12 pontos e share de 19%. A terceira colocada registrou 8 pontos de média.





