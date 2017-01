Você está: Notícias

Audiência

Estreia de BBB17 tem melhor audiência em 3 anos, apesar de edição fraca

A 17ª temporada do reality show Big Brother Brasil estreou na noite desta última segunda-feira, dia 23 de janeiro.



A atração marcou média de 29,3 pontos de audiência na Grande São Paulo. Este foi o melhor resultado desde a estreia do BBB14 que havia marcado 30,6 pontos.



