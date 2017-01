Você está: Notícias

Especial

Food Network exibe o Especial Dia da Gula

O canal de televisão por assinatura Food Netwok estreia uma grade que traz receitas rápidas, fáceis e deliciosas para todos os paladares.



Em 26 de janeiro, às 12h30, o canal apresenta o Especial Dia da Gula , onde Rachael Ray apresenta Refeição em 30 Minutos , ensinado uma deliciosa receita de hambúrguer francês; Ina de Volta ao Básico entra adoçando o paladar com morangos mergulhados no chocolate, torta de limão com merengue e crumblede pêssego e blueberry.



A bella Giada De Laurentiis estreia Sabores da Itália fazendo nhoque com manteiga e canela, costelas de ripa com macarrão tagliatelle e cheesecake de pimentão-vermelho; Bobby Flay comanda Loucos por Churrasco e simples linguiças grelhadas viram sanduíches extraordinários.



Para fechar com chave de ouro e reforçar o nome do especial, o divertido Guy Fieri comanda Cozinha à La Fieri , onde faz kebabs de carne de porco enrolados com bacon e para acompanhar uma salada de cuscuz israelense e rúcula regadas com um vinagrete lustroso.





