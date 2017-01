Giada De Laurentiis estreia nova série no Food Network

Você está: Notícias

O canal de televisão por assinatura Food Network estreia no dia 25 de janeiro, às 19h30, a série Giada na Itália . No programa, a bela chef e apresentadora Giada De Laurentiis viaja para a Itália para reencontrar seus familiares e narra suas férias prolongadas fazendo pratos inspirados no livro de receitas de sua avó, com cardápios italianos fartos e deliciosos.



