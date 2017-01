Você está: Notícias

Universal apresenta crossover especial de Chicago Fire e Chicago P.D.

O canal de televisão por assinatura Universal exibe no dia 30 de janeiro, segunda-feira, a partir das 22h, o nono episódio da quinta temporada de Chicago Fire e da quarta temporada de Chicago P.D em sequência.



Nos episódios " Some Make It, Some Don't " (Chicago Fire) e " Don't Bury This Case " (Chicago P.D.) a Brigada 51 e a equipe da Inteligência unem forças na tentativa de ajudar Severide (Taylor Kinney) a provar sua inocência em um acidente fatal no qual seu carro foi encontrado. Este é, inclusive o primeiro caso em que Burgess (Marina Squerciati) trabalhará com a Unidade de Inteligência após a saída de Antonio (Jon Seda).



