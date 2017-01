Você está: Notícias

Law & Order: SVU retorna do hiato na próxima terça-feira

O canal de televisão por assinatura Universal exibe no dia 31 de janeiro, terça-feira, às 22h, o sétimo episódio da 18ª temporada de Law & Order: SVU .



No episódio " New Chapter ", Benson (Mariska Hargitay) se vê forçada a considerar uma aposentadoria, já que Tucker (Robert John Burke) tem pensado seriamente no assunto e a questiona a respeito dessa possibilidade.



