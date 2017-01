Você está: Notícias

SKY Pré-Pago tem sinal aberto da MTV

SKY Pré-Pago tem sinal aberto da MTV

Os assinantes da SKY Pré-Pago terão sinal aberto sem custo adicional do canal MTV entre 27 de janeiro e 5 de fevereiro. A degustação é válida para quem realizar uma recarga ou estiver com uma recarga ativa no período.



O destaque do canal é a estreia da terceira temporada da versão brasileira do reality show “ Are You The One? ”.



A apresentação continua por conta de Felipe Titto , que comandará o programa no qual 10 mulheres e 10 homens solteiros precisam encontrar seus pares ideais por meio de combinações amorosas – que serão testadas e colocadas à prova ao longo do reality.



