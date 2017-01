Você está: Notícias

SKY e FOX não chegam a acordo e canais deixam a operadora nos próximos dias

Vcfaz.tv - Hoje, 20:27







FOX confirma saída de canais da SKY no final de janeiro (Divulgação) FOX confirma saída de canais da SKY no final de janeiro (Divulgação)

A operadora de multisserviços SKY e a programadora FOX Networks Group Latin America vinham negociando há alguns meses a renovação do acordo para transmissão dos canais no Brasil.



No início do mês, a operadora chegou a comunicar aos assinantes que os canais poderiam sair por falta de acordo.



Nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, a FOX divulgou comunicado para a imprensa esclarecendo que não foi possível chegar a um acordo e que seus canais deixarão a operadora no final de janeiro.



Confira abaixo a íntegra do comunicado:



“ FOX Networks Group Latin America informa os seus fãs que depois de vários meses de negociações com SKY Brasil, infelizmente, ainda não chegou a um acordo para a renovação da distribuição dos seus canais e serviços.



Por não alcançar as condições necessárias, a transmissão do seu conteúdo será interrompida no final de janeiro; no entanto, o FOX Networks Group Latin America continuará fazendo todos os esforços para chegar a um acordo. Além disso, os fãs ainda podem desfrutar de todos os nossos canais e serviços disponíveis, em outras operadoras de TV por assinatura ". A operadora de multisserviçose a programadoravinham negociando há alguns meses a renovação do acordo para transmissão dos canais no Brasil.No início do mês, a operadora chegou a comunicar aos assinantes que os canais poderiam sair por falta de acordo.Nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, adivulgou comunicado para a imprensa esclarecendo que não foi possível chegar a um acordo e que seus canais deixarão a operadora no final de janeiro.Confira abaixo a íntegra do comunicado:".





