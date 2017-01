Você está: Notícias

Música

Rádio MEC tem programação musical em homenagem a Tom Jobim

Vcfaz.tv - Hoje, 12:03







Rádio MEC tem programação musical em homenagem a Tom Jobim (Divulgação) Rádio MEC tem programação musical em homenagem a Tom Jobim (Divulgação)

A Rádio MEC Rio de Janeiro (99,3 FM e 800 AM) apresenta uma programação especial, nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, para celebrar os 90 anos do compositor Tom Jobim . Entre 7h da manhã e meia noite, a emissora pública dedica sua programação musical ao maestro. Se estivesse vivo, o músico completaria nove décadas.



Durante toda a quarta-feira, as vinhetas da Rádio MEC usarão apenas temas famosos de composições de Tom Jobim. E, ao longo da programação, o interprograma 'Tom Brasileiro, compositor do mundo' vai executar versões em diversos idiomas de clássicos de autoria do maestro.



O especial da Rádio MEC começa às 7h com o programa Todas as Vozes (MEC AM), que resgata uma entrevista histórica da rádio Jornal do Brasil com Tom e analisa letras e histórias de famosas canções do compositor. Às 11h, o programa Bate-papo Ponto Com (MEC AM) debate com pesquisadores musicais a importância de Tom na MPB. Ao meio-dia, o Concerto MEC (MEC FM) toca músicas de Tom Jobim em versão sinfônica.



No final do dia, às 18h, o especial ' Tom 90 ' vai conversar ao vivo com grandes nomes da bossa-nova. Às 21h o Bossamoderna (MEC AM/FM) relembra a parceria do maestro e Newton Mendonça. Às 22h, o documentário Tom Jobim (MEC AM/FM) recorda momentos da vida do compositor. E por fim, às 23h, o Momento de Jazz (MEC AM/FM) toca Tom Jobim em versões jazzísticas. (99,3 FM e 800 AM) apresenta uma programação especial, nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, para celebrar os 90 anos do compositor. Entre 7h da manhã e meia noite, a emissora pública dedica sua programação musical ao maestro. Se estivesse vivo, o músico completaria nove décadas.Durante toda a quarta-feira, as vinhetas da Rádio MEC usarão apenas temas famosos de composições de Tom Jobim. E, ao longo da programação, o interprograma 'Tom Brasileiro, compositor do mundo' vai executar versões em diversos idiomas de clássicos de autoria do maestro.O especial da Rádio MEC começa às 7h com o programa(MEC AM), que resgata uma entrevista histórica da rádio Jornal do Brasil com Tom e analisa letras e histórias de famosas canções do compositor. Às 11h, o programa(MEC AM) debate com pesquisadores musicais a importância de Tom na MPB. Ao meio-dia, o(MEC FM) toca músicas de Tom Jobim em versão sinfônica.No final do dia, às 18h, o especial '' vai conversar ao vivo com grandes nomes da bossa-nova. Às 21h o(MEC AM/FM) relembra a parceria do maestro e Newton Mendonça. Às 22h, o documentário(MEC AM/FM) recorda momentos da vida do compositor. E por fim, às 23h, o(MEC AM/FM) toca Tom Jobim em versões jazzísticas.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).