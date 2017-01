Você está: Notícias

Globo convida sobrevivente de acidente com Chapecoense para narrar partida desta quarta (Divulgação) Globo convida sobrevivente de acidente com Chapecoense para narrar partida desta quarta (Divulgação)

O futebol está de volta às quartas-feiras na Globo e logo em grande estilo. Num encontro que está sendo chamado de Jogo da Amizade , a Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia, no Rio de Janeiro, antes de voltar a jogar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, em março.



O amistoso tem um motivo especial: a renda será revertida para as famílias das 71 vítimas fatais do acidente aéreo ocorrido na Colômbia, em novembro do ano passado, que levava a equipe da Chapecoense para a sua primeira final internacional. É também uma forma de retribuir a solidariedade que o povo colombiano demonstrou na ocasião. A partida será disputada no Engenhão e começa às 21h45.



