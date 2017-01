Você está: Notícias

Multishow estreia programa especial sobre Big Brother Brasil

Toda quarta-feira, logo após a exibição do Big Brother Brasil Ao Vivo no Multishow , entra no ar mais uma edição do programa “ A Eliminação ”, apresentado por Dani Monteiro, comentando os fatos mais marcantes da casa mais vigiada do país.



Na semana da estreia, no dia 25 de janeiro, a partir das 00h30, o programa apresenta o perfil dos participantes do BBB 17 e um resumo dos primeiros dias. Nos próximos episódios, Dani Monteiro vai sempre conversar com o último eliminado da casa. Toda quarta-feira, logo após a exibição dono, entra no ar mais uma edição do programa “”, apresentado por Dani Monteiro, comentando os fatos mais marcantes da casa mais vigiada do país.Na semana da estreia, no dia 25 de janeiro, a partir das 00h30, o programa apresenta o perfil dos participantes doe um resumo dos primeiros dias. Nos próximos episódios, Dani Monteiro vai sempre conversar com o último eliminado da casa.





