Você está: Notícias

Perfil

Kantar Ibope traça perfil com gêneros de programas mais vistos em São Paulo

Vcfaz.tv - Hoje, 12:10







Kantar Ibope traça mapa com gêneros de programas mais vistos em São Paulo (Divulgação) Kantar Ibope traça mapa com gêneros de programas mais vistos em São Paulo (Divulgação)

Em comemoração ao aniversário de São Paulo, que completa 463 anos nesta quarta-feira, 25, a Kantar IBOPE Media realizou um levantamento dos gêneros de TV mais assistidos na Grande São Paulo em 2016. De acordo com os dados, entre janeiro e dezembro do ano passado, o gênero novela foi o mais consumido pelos paulistanos, seguido por reality show e futebol .



Analisando por períodos do dia, o gênero mais consumido na região metropolitana de São Paulo nas manhãs (6h-12h) é auditório . Já à noite (18h-24h), as novelas mantém a preferência.



Entre faixas etárias, os paulistanos entre 25 e 49 anos tem mais afinidade com minisséries . Já quem tem acima de 50 anos prefere o gênero making of - programas cujos conteúdos apresentem os bastidores das gravações de filmes, séries, comerciais, clipes musicais, entrevistas com atores, diretores, cineastas, roteiristas, entre outros. Em comemoração ao aniversário de São Paulo, que completa 463 anos nesta quarta-feira, 25, arealizou um levantamento dos gêneros de TV mais assistidos naem 2016. De acordo com os dados, entre janeiro e dezembro do ano passado, o gênerofoi o mais consumido pelos paulistanos, seguido porAnalisando por períodos do dia, o gênero mais consumido na região metropolitana de São Paulo nas manhãs (6h-12h) é. Já à noite (18h-24h), asmantém a preferência.Entre faixas etárias, os paulistanos entre 25 e 49 anos tem mais afinidade com. Já quem tem acima de 50 anos prefere o gênero- programas cujos conteúdos apresentem os bastidores das gravações de filmes, séries, comerciais, clipes musicais, entrevistas com atores, diretores, cineastas, roteiristas, entre outros.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).