Redetv! voltará a exibir o TV Kids

Segundo informações do diretor Elias Abrão, a Redetv! voltará a investir na programação infantil. O nostálgico TV Kids , que apresentou animes como Fullmetal Alchemist e Hunter x Hunter, voltará a grade da emissora.

