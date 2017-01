Você está: Notícias

Ilha do Terror

MTV estreia nova temporada da versão inglesa de "De Férias com o Ex"

robertoscalon - Hoje, 18:33







Participantes de "De Férias com o Ex" (Divulgação/MTV) Participantes de "De Férias com o Ex" (Divulgação/MTV)



“De Férias Com o Ex ”, um dos maiores sucessos da MTV, está de volta em sua sexta temporada, que promete ser ainda mais explosiva do que as anteriores. Os participantes irão passar “férias” nas areias douradas da Ilha de Creta, na Grécia. Com os ex-namorados prestes a chegar, o que se pode esperar são mais corpos sarados, festas, brigas e muita pegação.



Na temporada os participantes são Ross Worswick, que participou da primeira edição do reality; Harriet Harper, famosa modelo e também conhecida por ter se envolvido com Pete Wicks, ex de Megan McKenna, participante do programa; o guru fitness Alex Leslie; Zahida Allen, participante de "Georgie shore"; o ex-stripper Sean Pratt; a festeira Maisie Gillespie; o ex- Love Islander , Josh Ritchie e a sexy ZaraLena Jackson.



Dentre os exs que chegam a ilha estão o Aaron Chalmers, membro da família " Geordie Shore" e Nicole Bass, participante de " The Only Way Is Essex ".

SERVIÇO



A sexta temporada de "De Férias Com O Ex" estreia dia 26 de janeiro , às 21h na MTV . ”, um dos maiores sucessos daestá de volta em sua sexta temporada, que promete ser ainda mais explosiva do que as anteriores. Os participantes irão passar “férias” nas areias douradas da Ilha de Creta, na Grécia. Com os ex-namorados prestes a chegar, o que se pode esperar são mais corpos sarados, festas, brigas e muita pegação.Na temporada os participantes são Ross Worswick, que participou da primeira edição do reality; Harriet Harper, famosa modelo e também conhecida por ter se envolvido com Pete Wicks, ex de Megan McKenna, participante do programa; o guru fitness Alex Leslie; Zahida Allen, participante de "Georgie shore"; o ex-stripper Sean Pratt; a festeira Maisie Gillespie; o ex-, Josh Ritchie e a sexy ZaraLena Jackson.Dentre os exs que chegam a ilha estão o Aaron Chalmers, membro da família "e Nicole Bass, participante de "".SERVIÇOA sexta temporada deestreia dia, às 21h na





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).