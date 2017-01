Você está: Notícias

Nova temporada

"Amor & Sexo" volta na Globo com Eduardo Sterblitch no elenco

Fernanda Lima volta às noites para a décima temporada de "Amor & Sexo" , brindando o público com mais temas deliciosos, abordagens de vanguarda e figurinos ousados na Globo. Sem economizar pimenta ao lidar com os mais diversos tabus, mas com a contextualização que cada tema merece - de nudez a política de gêneros e empoderamento feminino -, a próxima temporada ainda terá convidados como Elza Soares, Karol Conká e Paulo Zulu, entre outros. Os debates e as brincadeiras serão embalados pela música de Pabllo Vittar e Régis Paulino e pela irreverência dos personagens Zentai e Borat.



Entre os jurados, a novidade é chegada do humorista Eduardo Sterblitch, ex-participante do "Pânico" , que passa a dividir a bancada com Mariana Santos, Otaviano Costa, José Loretto, Regina Navarro Lins e Dudu Bertholini. Além de jurado, Dudu também assina o figurino da atração, junto com a figurinista Flávia Costa. O cenário fica por conta de Alexandre Gomes.



