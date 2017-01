Você está: Notícias

Telecine exibirá mais de vinte filmes com indicações ao Oscar 2017

A lista de produções de indicadas ao Oscar 2017 acabou de ser divulgada e o Telecine já adquiriu o direito de exibir grande parte delas.



Indicado em 14 categorias na premiação, número recorde se igualando a "Titanic" e "A Malvada" , "La La Land: Cantando Estações" estreia ainda este ano na programação da rede. "Um Limite entre Nós" (novo título oficial de "Fences" ), "A Qualquer Custo" e "Estrelas Além do Tempo" são os títulos concorrentes na categoria Melhor Filme que logo entrarão na programação e no catálogo do Telecine Play . As outras produções são "Capitão Fantástico", "Animais Noturnos", "O Apartamento", "Doutor Estranho", "Rogue One: Uma História Star Wars", "Trolls", "Aliados", "Horizonte Profundo", "Loving", "Kubo e as Cordas Mágicas", "Moana: Um Mar de Aventuras" e o curta-metragem de animação "Piper: Descobrindo o Mundo".





"Ave, César!", "Kubo e as Cordas Mágicas" e "Star Trek: Sem Fronteiras" já podem ser alugados, através do Telecine On.Demand , nas plataformas de vídeo sob demanda das principais operadoras e portais de conteúdo digital. Em fevereiro, mais dois títulos estarão disponíveis para aluguel: "Doutor Estranho" (a partir do dia 22) e " Trolls" (dia 16).



