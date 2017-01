Você está: Notícias

Mercado

DIRECTV também ficará sem canais FOX em toda a América Latina

Vcfaz.tv - Ontem, 23:50







DIRECTV também ficará sem canais FOX em toda a América Latina (Divulgação) DIRECTV também ficará sem canais FOX em toda a América Latina (Divulgação)

A dificuldade de negociação de um novo acordo com os canais FOX não afeta apenas o Brasil. Nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, a programadora divulgou nota ao mercado internacional informando que seus canais deixarão a grade da DIRECTV em todas as bases na América Latina.



O comunicado é semelhante ao distribuído no mercado brasileiro, mas adaptado à realidade latino americana. Confira: " FOX Networks Group Latin America informa a seus fãs que depois de vários meses de negociações com a DirecTV Latinomérica, lamentavelmente ainda não foi possível chegar a um acordo para a renovação da distribuição de seus canais e serviços. Por conta disto, de não ter condições necessárias, a transmissão de seus conteúdos será interrompida no final de janeiro; não obstante, FOX Networks Group Latin America continuará fazendo seu maior esforço para chegar a um acordo. Por outra parte, os fãs poderão seguir desfrutando de todos os nossos senais e serviços disponíveis nos demais sistemas de TV por assinatura " (em tradução livre para o português).



A FOX Networks Group Latin America desenvolve e distribui conteúdos lineares e online através das marcas FOX, FX, FOX Life, Film Zone, Cinecanal, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX News, Nat Geo, Nat Geo Wild e Baby TV em toda a América Latina (exceto Brasil).



A falta de acordo entre as empresas afeta ainda o pacote FOX Premium composto pelos canais FOX 1, FOX Action, FOX Comedy, FOX Family, FOX Cinéma, FOX Classics e FOX Movies. Estes canais equivalem nos demais países latino-americanos aos canais da Rede Telecine no Brasil. A dificuldade de negociação de um novo acordo com os canaisnão afeta apenas o Brasil. Nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, a programadora divulgou nota ao mercado internacional informando que seus canais deixarão a grade daem todas as bases na América Latina.O comunicado é semelhante ao distribuído no mercado brasileiro, mas adaptado à realidade latino americana. Confira: "" (em tradução livre para o português).A FOX Networks Group Latin America desenvolve e distribui conteúdos lineares e online através das marcas FOX, FX, FOX Life, Film Zone, Cinecanal, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX News, Nat Geo, Nat Geo Wild e Baby TV em toda a América Latina (exceto Brasil).A falta de acordo entre as empresas afeta ainda o pacotecomposto pelos canais FOX 1, FOX Action, FOX Comedy, FOX Family, FOX Cinéma, FOX Classics e FOX Movies. Estes canais equivalem nos demais países latino-americanos aos canais da Rede Telecine no Brasil.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).