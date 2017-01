Você está: Notícias

Mercado

Cai o número de telefones fixos no país em 2016

As linhas fixas mantiveram a tendência de queda registrada em outros anos. As autorizadas registraram diminuição de 6,30% , menos 1.148.680 de linhas. E as concessionárias menos 2,74%, queda de 696.602. Os números de dezembro também registraram redução tanto para autorizadas quanto para concessionárias.



No ano, a Tim apresentou a maior diminuição da base junto às autorizadas da telefonia fixa e a Oi junto às concessionárias em 2016. No entanto, no mês de dezembro a maior redução foi da Claro (Telecom Americas) frente às autorizadas e da prestadora Vivo como concessionária. Asmantiveram a tendência de queda registrada em outros anos. As autorizadas registraram diminuição de, menos 1.148.680 de linhas. E as concessionárias menos 2,74%, queda de 696.602. Os números de dezembro também registraram redução tanto para autorizadas quanto para concessionárias.No ano, aapresentou a maior diminuição da base junto às autorizadas da telefonia fixa e ajunto às concessionárias em 2016. No entanto, no mês de dezembro a maior redução foi da(Telecom Americas) frente às autorizadas e da prestadoracomo concessionária.





