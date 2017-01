Você está: FabioTV

"The Voice Kids" encanta telespectador

Neste mês, a TV Globo estreou a segunda temporada do “The Voice Kids”. O ótimo programa da TV Globo agora conta com o comando de André Marques que substitui Tiago Leifert. O paulistano ficou com a missão de apresentar o “BBB17”. Thalita Rebouças também é outra novidade. Ela cumpre a função de assistente no programa.



André atinge o objetivo de entrelaçar o show do palco com a tensão dos bastidores. A substituição não prejudicou o ritmo do talent show. O júri é a grande base para a competição. Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e a dupla Victor e Leo formam uma boa bancada. Eles têm a preocupação de passar incentivo até para aqueles eliminados da disputa.



O telespectador fica encantado com o show das crianças e jovens. “The Voice Kids” tem o mérito de valorizar o cancioneiro nacional. É rara a aparição de músicas em inglês ou espanhol. Menos de 20% do repertório. Isso infelizmente não ocorre no “The Voice Brasil”. Músicas entoadas em inglês protagonizam a versão adulta.



Os jurados claramente escolhem uma voz “kid”. Eliminam de supetão os (as) candidatos (as) que cantam como adultos. E isso é certíssimo.



A Globo acertou na grade de programação. “Escolinha do Professor Raimundo” e “The Voice Kids” formam uma boa dupla. O público conta com uma ótima opção nas tardes de domingo. E não é surpresa que a competição musical supere o desgastado Domingão do Faustão nos índices de audiência.



