Tia conquista espaço no "Mulheres"

Olá, internautas



O “Mulheres” é o programa mais tradicional das tardes na TV brasileira. No ano passado, uma saída mexeu com o humor do telespectador. Mamma Bruschetta resolveu buscar novos ares no SBT. Cátia Fonseca perdeu sua melhor amiga na atração.



Eis que por lá já estava a “Tia”. De coadjuvante passou a protagonista de uma hora para outra. Ela estava somente alguns meses e foi arremessada para o “estrelato”. Na realidade, o ator Guilherme Uzeda agarrou a oportunidade.



Desde a saída da Mamma, “Tia” ganha mais destaque no programa da TV Gazeta. No início, a personagem tinha um visual debochado. Nitidamente, era um homem vestido de mulher. Agora, ela é uma senhora engraçada de 75 anos. Até a “surdez” ajuda. É Carla, Eliane....



Não se faz de santa e pura. É “assanhada”. Sobra até para José Armando Vannucci. O crítico de TV é alvo das investidas da “senhorinha”. Ela tem até um namorado. Um produtor da terceira idade. Recentemente, até dançaram juntos em ritmo da Ragatanga.



A “Tia“ forma uma ótima dupla com Regiane Tápias que comanda atualmente a atração durante as férias de Cátia. Regiane também ganhou mais força e evoluiu no comando do “Mulheres”. E há ainda o jornalista Fefito para trazer mais conteúdo ao programa.



A Tia conquistou o seu espaço. Já Mamma enfrenta seus percalços no Fofocando.



