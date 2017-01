Você está: FabioTV

FabioTV

Estreia do "BBB17" marca nova fase do reality da Globo

@tvfabio





Hoje, 14:19





Estreia do "BBB17" marca nova fase do reality da Globo (Divulgação) Estreia do "BBB17" marca nova fase do reality da Globo (Divulgação)

Olá, internautas



Nesta segunda-feira (23/01), a TV Globo estreou a décima sétima edição do “BBB”. Um marco e tanto para o reality no Brasil. O programa já se transformou em uma tradição para o início do ano na grade de programação da emissora platinada.



Neste ano, um fato marca uma nova fase para o “Big Brother Brasil”. Pedro Bial, depois de 16 temporadas, sai do comando. Na primeira edição, o jornalista ficou na corda bamba. Comparações com Silvio Santos surgiram diante do sucesso estrondoso da “Casa dos Artistas”. Na época, até gostava mais da Marisa Orth na apresentação. Ele ficou e sedimentou sua imagem de apresentador de entretenimento. Saiu por cima.



Tiago Leifert assume a difícil missão. No “The Voice Brasil”, ele surpreendeu positivamente. Agora, no “BBB”, a posição de apresentador é muito mais desafiadora. Ele é protagonista do momento mais difícil do reality: o anúncio da eliminação. Todas as luzes vão para o comandante do show.



No “The Voice Kids”, a transição de Leifert para André Marques foi muito mais suave em comparação com a troca de Bial para Tiago. Os dois jornalistas possuem diferentes identidades. Nesta estreia, pelo menos, Tiago foi bem.



A emissora acertou ao escalar o “primeiro capítulo” na segunda-feira e com poucos participantes. Normalmente, quatro competidores aparecem somente na reta final. Foi uma inversão interessante. Além disso, fugiu daquelas cenas clássicas da turma na piscina e gritos histéricos do “uh..uh..”. A participação de gêmeos não é novidade em realities no Brasil. Em “A Fazenda”, em uma temporada, o telespectador acompanhou Vavá. No ano seguinte, foi a vez de Márcio. Ainda na atração da Record, as irmãs gêmeas Pepê e Neném também ganharam destaque em uma mesma edição.



Neste primeiro episódio, não passou uma diferença contrastante de personalidade entre Emilly e Mayla. Já entre Antônio e Manoel, já foi possível analisar o comportamento distinto dos dois rapazes. Antônio lembra o estilo do Kleber Bambam, do “BBB1”.



A estreia de Rafael Cortez no programa é polêmica. Em outros anos, o jornalista detonou o “Big Brother Brasil”. Críticas ácidas. Eis que surge agora no reality. Ficou estranho para quem acompanha a carreira do paulistano.



Agora, é espiar.



Fabio Maksymczuk Olá, internautasNesta segunda-feira (23/01), a TV Globo estreou a décima sétima edição do “BBB”. Um marco e tanto para o reality no Brasil. O programa já se transformou em uma tradição para o início do ano na grade de programação da emissora platinada.Neste ano, um fato marca uma nova fase para o “Big Brother Brasil”. Pedro Bial, depois de 16 temporadas, sai do comando. Na primeira edição, o jornalista ficou na corda bamba. Comparações com Silvio Santos surgiram diante do sucesso estrondoso da “Casa dos Artistas”. Na época, até gostava mais da Marisa Orth na apresentação. Ele ficou e sedimentou sua imagem de apresentador de entretenimento. Saiu por cima.Tiago Leifert assume a difícil missão. No “The Voice Brasil”, ele surpreendeu positivamente. Agora, no “BBB”, a posição de apresentador é muito mais desafiadora. Ele é protagonista do momento mais difícil do reality: o anúncio da eliminação. Todas as luzes vão para o comandante do show.No “The Voice Kids”, a transição de Leifert para André Marques foi muito mais suave em comparação com a troca de Bial para Tiago. Os dois jornalistas possuem diferentes identidades. Nesta estreia, pelo menos, Tiago foi bem.A emissora acertou ao escalar o “primeiro capítulo” na segunda-feira e com poucos participantes. Normalmente, quatro competidores aparecem somente na reta final. Foi uma inversão interessante. Além disso, fugiu daquelas cenas clássicas da turma na piscina e gritos histéricos do “uh..uh..”. A participação de gêmeos não é novidade em realities no Brasil. Em “A Fazenda”, em uma temporada, o telespectador acompanhou Vavá. No ano seguinte, foi a vez de Márcio. Ainda na atração da Record, as irmãs gêmeas Pepê e Neném também ganharam destaque em uma mesma edição.Neste primeiro episódio, não passou uma diferença contrastante de personalidade entre Emilly e Mayla. Já entre Antônio e Manoel, já foi possível analisar o comportamento distinto dos dois rapazes. Antônio lembra o estilo do Kleber Bambam, do “BBB1”.A estreia de Rafael Cortez no programa é polêmica. Em outros anos, o jornalista detonou o “Big Brother Brasil”. Críticas ácidas. Eis que surge agora no reality. Ficou estranho para quem acompanha a carreira do paulistano.Agora, é espiar.Fabio Maksymczuk





Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa. Acesse também http://tvfabio.zip.net/





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).