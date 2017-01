Conexão Top: James Blunt lança Love Me Better

@colunatop @topmusicascoluna colunatop@vcfaz.tv





Lucasfrade - Hoje, 12:12



Love On The Brain

Rihanna













Paris

The Chainsmokers













When We Do It

Damian Lynn













All Time Low

Jon Bellion













Say Something Loving

The XX













Love Me Better

James Blunt